Лидеры США, Мексики и Канады примут участие в жеребьёвке ЧМ-2026

Президенты США Дональд Трамп, Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни подтвердили участие в церемонии жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Жеребьёвка состоится 5 декабря в Вашингтоне и станет официальным стартом подготовки к турниру, который впервые примут сразу три страны - США, Мексика и Канада.

На данный момент определились 42 из 48 участников чемпионата мира. Остальные шесть команд будут определены через европейские отборочные соревнования и межконтинентальные стыковые матчи.

Формат проведения матчей распределён следующим образом: Мексика и Канада примут по 13 игр, а США - 78 матчей, включая матчи на групповой стадии и плей-офф.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года, обещая стать крупнейшим турниром в истории FIFA благодаря участию 48 сборных и трёх принимающих стран.

Организаторы ожидают активное участие высокопоставленных гостей на церемонии жеребьёвки, подчеркнув важность сотрудничества трёх стран в проведении масштабного турнира.