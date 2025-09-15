77-летняя женщина получила социальную помощь после обращения к акыйкатчы

77-летняя пенсионерка обратилась к акыйкатчы (омбудсмену) КР Джамиле Джаманбаевой с просьбой о содействии в получении социальных услуг из-за трудностей с передвижением, вызванных артрозом. Пенсионерка также отметила, что у нее нет близких родственников, которые могли бы ей помочь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Институт Омбудсмена направил официальное письмо в Министерство труда, социального обеспечения и миграции с рекомендацией обеспечить пенсионерку необходимыми услугами. После этого Управление социального развития Первомайского района начало оказывать ей помощь.

Кроме того, из-за невозможности выносить мусор квартира пенсионерки была заполнена отходами. По обращению института муниципальное предприятие "Тазалык" вынесло весь мусор, а Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора провёл дезинфекцию.

В настоящее время гражданка К.Л.А. получает все необходимые социальные услуги. Институт Акыйкатчы продолжит работу по защите прав граждан и оказанию им помощи в рамках своего мандата.