Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.90 - 102.85

Из России в Кыргызстан репатриированы 5 младенцев

132  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из Российской Федерации в Кыргызстан были репатриированы 5 младенцев, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Репатриированные младенцы были размещены в специализированном детском учреждении города Бишкек и помещены под социальную защиту. В установленном порядке рассматривается вопрос их передачи родственникам

Мероприятие реализовано при содействии Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства здравоохранения и Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450612
Теги:
Минтруда, новорожденный, репатриация, Россия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  