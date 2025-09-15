Из России в Кыргызстан репатриированы 5 младенцев

Из Российской Федерации в Кыргызстан были репатриированы 5 младенцев, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Репатриированные младенцы были размещены в специализированном детском учреждении города Бишкек и помещены под социальную защиту. В установленном порядке рассматривается вопрос их передачи родственникам

Мероприятие реализовано при содействии Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Министерства здравоохранения и Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.