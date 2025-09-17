В Бишкеке инвестиционный прошёл форум "WAPinvest 2025"

По инициативе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в Бишкеке прошел инвестиционный форум "WAPinvest 2025".

Тематика форума – "Инвестирование в приоритетные направления агропромышленного комплекса Кыргызской Республики". В мероприятии приняли участие представители государственных органов, частного сектора, международных и донорских организаций, которые обсудили актуальные вопросы и новые возможности развития агропромышленной отрасли.

В рамках форума состоялись: презентации инвестиционных проектов; тематические дискуссии с участием экспертов и доноров;

встречи в формате В2В и В2G; заключительная сессия, посвящённая вопросам международной помощи в сельском хозяйстве.

Основная цель мероприятия – определить приоритетные направления развития агропромышленного комплекса, обеспечить продовольственную безопасность, а также привлечь инвестиции в устойчивые и инновационные аграрные проекты.