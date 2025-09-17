Погода
Мать обвиняет медиков в неверном лечении, вызвавшем ампутацию ноги дочери

201  0
К акыйкатчы обратилась жительница Бишкека С.З. с просьбой защитить права ее несовершеннолетней дочери и помочь привлечь к ответственности медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам матери ребенка, девочка была госпитализирована 11 октября 2024 года в отделение нефрологии с отеками лица. Ей поставили диагноз "Нефротический синдром" и пролечили в больнице две недели. После выписки у девочки начались боли в ноге, она вернулась в отделение, где УЗИ первоначально не выявило патологии, а лечащий врач назначила курс препаратов кальция.

В течение пяти дней состояние девочки ухудшалось: боль усиливалась, она не могла есть и спать. 9 ноября девочка потеряла сознание. Только после вмешательства другого врача было проведено повторное УЗИ, которое выявило тромбоз нижней конечности. Ребенка немедленно направили в отделение сосудистой хирургии Национального госпиталя.

Консилиум решил провести консервативное лечение, но улучшений не наступало. Боли усиливались, потребовались сильнодействующие обезболивающие. Девочка похудела с 46 кг до 32–33 кг, вены были почти не прощупываемы. 25 ноября врачи сообщили, что необходимо ампутировать ногу ниже колена.

Мать срочно отправила дочь в Турцию, где провели операции по удалению тромбов и максимальному сохранению ноги, но конечность спасти не удалось. За семь месяцев лечения девочка перенесла 10 операций, стоимость которых составила 60 тысяч долларов. Сейчас ей необходим дорогостоящий протез, а мать ушла с работы, ухаживая за дочерью.

С.З. подала заявления в ГКНБ и прокуратуру Ленинского района с требованием привлечь к ответственности завотделением нефрологии и других врачей. Омбудсмен КР направила запросы в Минздрав для создания комиссии, в Минтруд и соцобеспечения для оказания психологической помощи, в Минпросвещения для организации онлайн-обучения.

Также акыйкатчы обратилась к турецкому омбудсмену Мехмету Акарджа для содействия в получении медицинских анализов и заключений о причинах болезни девочки.


несовершеннолетние, Бишкек, здоровье, акыйкатчы
