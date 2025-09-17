Погода
Казахстанец присвоил 2,5 млн долларов у гражданина Кыргызстана

В соцсетях распространилось обращение гражданки Казахстана о задержании её супруга З.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ

На основании заявления гражданина КР З.Н. было возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств в размере 2 500 000 долларов США гражданином Казахстана З.А..

Следствие подтвердило факт присвоения. З.А. был задержан, ему предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения заключение под стражу на период следствия.

Обвиняемый полностью признал вину и начал возмещение ущерба, в связи с чем следствие рассматривает вопрос изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Расследование продолжается и проводится в полном соответствии с законодательством Кыргызской Республики.


URL: https://www.vb.kg/450691
Теги:
ГКНБ, задержание, Казахстан, Кыргызстан, деньги
