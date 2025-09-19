В Бишкеке расследуют крупное мошенничество на 6,9 млн сомов

В Бишкеке задержан 17-летний подозреваемый по делу о мошенничестве, в результате которого бишкекчанка лишилась 6 миллионов 900 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данным милиции, 11 сентября неизвестные позвонили пострадавшей, представились сотрудниками ГКНБ и сообщили, что с её банковского счёта якобы переводятся деньги в "Фонд защитников Отечества". Они пригрозили уголовной ответственностью по ряду статей УК КР и потребовали перевести средства через терминал. Опасаясь последствий, потерпевшая перевела деньги.

13 сентября она обратилась с заявлением в УВД Ленинского района Бишкека. Следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 17-летний К.Э. По решению Ленинского районного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в СИЗО №1.

На допросе К.Э. признался, что активировал SIM-карты и банковские карты, а также контролировал действия так называемых "дропперов" - участников схем по выводу и обналичиванию средств.

В настоящее время следствие продолжает устанавливать всех причастных к мошенничеству.