"Дордой" выиграл Кубок Кыргызстана в 11-й раз

- Самуэль Деди Ирие
Бишкекский "Дордой" в напряжённом финале Кубка Кыргызстана обыграл "Мурас Юнайтед" со счётом 2:1 и в 11-й раз в истории завоевал почётный трофей. Матч прошёл на стадионе "Манас" в Кара-Суу при большом количестве зрителей и сопровождался фан-зоной и концертом кыргызских артистов.

Ход матча

Первый тайм. Игра началась осторожно. На 22-й минуте форвард "Дордоя" Эрнист Батырканов не реализовал выход один на один. Чуть позже, на 26-й минуте, опасный удар нанёс Мищенко, но голкипер "Мурас Юнайтед" Орест Костик отбил мяч. Команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

Второй тайм. На 51-й минуте в штрафной "Мурас Юнайтед" был сбит Владислав Кобылянский, однако арбитр Эрлан Нарбаев после просмотра VAR пенальти не назначил. На 84-й минуте Гомес из "Мурас Юнайтед" едва не забил - мяч пролетел над перекладиной. Основное время закончилось без голов.

Экстра-таймы. На 95-й минуте полузащитник "Дордоя" Владислав Кобылянский мощным ударом открыл счёт. На 109-й минуте вышедший на замену Алекса Мрджа удвоил преимущество - 2:0. Лишь на 119-й минуте капитан "Мурас Юнайтед" Амир Жапаров сократил разрыв точным ударом со штрафного, но большего команда из Джалал-Абада добиться не сумела.

Итог

"Дордой" выиграл со счётом 2:1 и добавил в коллекцию 11-й Кубок Кыргызстана. Лучшим игроком матча признан Владислав Кобылянский.

Атмосфера и гости

Финал посетили президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев. Для болельщиков была организована фан-зона с концертной программой.

Полуфиналы

"Дордой" в полуфинале разгромил "Алай" (5:1, первый матч - 3:0).

"Мурас Юнайтед" прошёл "Бишкек Сити" (1:0, 1:1).

Составы команд

"Дордой" (Бишкек): Абдырайымов, Батырканов, Кобылянский, Мерк, Кадыржанов, Мамыралиев, Заименко, Мищенко (к), Лобов, Бекбердинов, Ло Ндойе.

"Мурас Юнайтед" (Джалал-Абад): Костик, Яскович, Азаров, Кулинич, Жапаров (к), Гомес, Джумашев, Юнусов, Бацула, Грачев, Марчук.

Судьи: главный арбитр - Эрлан Нарбаев, инспектор - Мухтар Кошаков.


