Бишкекские пара-армрестлеры завоевали медали на чемпионате мира

Спортсмены из Бишкека успешно выступили на 27-м чемпионате мира по пара-армрестлингу, который проходит с 10 по 23 сентября в Албене (Болгария).

Токтосун уулу Бекбоосун стал чемпионом в категории до 60 кг (левая рука) среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата и занял 3-е место в дисциплине "правая рука".

Камчыбек уулу Эрлан завоевал две бронзы в категории до 60 кг среди спортсменов с нарушением слуха (левая и правая рука).

По данным мэрии Бишкека, успех наших спортсменов подчеркнул высокий уровень подготовки и продемонстрировал волю к победе на международной арене.