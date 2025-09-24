Погода
КПЛ-2025: "Дордой" победил "Кыргыз Алтын" в Кара-Балте

- Самуэль Деди Ирие
В рамках 19-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу столичный "Дордой" обыграл "Кыргыз Алтын" со счетом 1:0 на стадионе "Манас" в Кара-Балте.

Единственный мяч на 35-й минуте забил Суйунтбек Мамыралиев, замкнув передачу Кая Мерка с фланга. Мамыралиев был признан лучшим игроком встречи.

После этой победы "Дордой" набрал 35 очков и продолжает бороться в верхней части турнирной таблицы.

В лидерах КПЛ-2025 остаются: Абдыш-Ата - 44 очка (20 матчей), Мурас Юнайтед - 41 (18), Барс - 40 (19), Алай - 38 (19).


