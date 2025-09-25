Погода
Кыргызских армрестлеров наградили за успехи на чемпионате мира

Директор Государственного агентства по физической культуре и спорту при Кабинете Министров Кыргызстана Айбек Абдымомунов 24 сентября принял спортсменов, участвовавших в чемпионате мира по армрестлингу, сообщает sport.gov.kg.

С 10 по 23 сентября в болгарской Албене прошли 46-й чемпионат мира по армрестлингу и 27-й чемпионат мира по пара-армрестлингу, в которых приняли участие более 1500 спортсменов из 57 стран. Кыргызстан представляла делегация из 30 участников под руководством президента Федерации армрестлинга Толкунбека Исакова, капитана молодежной сборной Каныбека Эсенгелдиева и Юлии Шаляпиной.

Во время встречи Айбек Абдымомунов поздравил спортсменов с достижениями и отметил, что успехи кыргызстанцев являются результатом совместной работы тренеров, руководителей и самих атлетов. Спортсменам были вручены благодарственные письма.


Теги:
армрестлинг, Кыргызстан
