Погода
$ 87.20 - 87.68
€ 101.75 - 102.70

Казахстан рассматривает строительство еще одной малой АЭС на западе страны

264  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Агентство атомной энергии Казахстана рассматривает возможность строительства малой атомной станции на побережье Каспийского моря. Пока конкретная площадка не определена, планируется проведение детального исследования с учётом международных стандартов МАГАТЭ: сейсмической устойчивости, уровня безопасности, наличия водоёмов и достаточного водоснабжения, передает агентство KZ24news.

Проект имеет стратегическое значение для страны. Малые и средние реакторы позволят создавать локальные источники энергии, повышая энергетическую автономию регионов и снижая зависимость от традиционных углеводородных ресурсов. Это особенно важно для западного Казахстана, где растёт промышленная и транспортная активность, а существующие энергомощности ограничены.

Ранее Агентство анонсировало строительство двух АЭС в Алматинской области и обсуждало возможность станции в Курчатове. Внедрение малых реакторов может стать пилотным проектом для Казахстана, позволяя наращивать производство электроэнергии, поддерживать развитие промышленного сектора и улучшать доступ населения к стабильным энергетическим ресурсам.

Аналогичные проекты в странах Центральной Азии показывают, что малые АЭС становятся эффективным инструментом регионального развития: они занимают меньше места, требуют меньше инвестиций и быстрее вводятся в эксплуатацию, чем крупные атомные станции, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности и минимальное воздействие на окружающую среду.

Проект демонстрирует стремление Казахстана интегрировать передовые технологии в национальную энергетику, формируя устойчивую, независимую и экологически безопасную систему электроснабжения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451122
Теги:
Казахстан, аэс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  