Казахстан рассматривает строительство еще одной малой АЭС на западе страны

Агентство атомной энергии Казахстана рассматривает возможность строительства малой атомной станции на побережье Каспийского моря. Пока конкретная площадка не определена, планируется проведение детального исследования с учётом международных стандартов МАГАТЭ: сейсмической устойчивости, уровня безопасности, наличия водоёмов и достаточного водоснабжения, передает агентство KZ24news.

Проект имеет стратегическое значение для страны. Малые и средние реакторы позволят создавать локальные источники энергии, повышая энергетическую автономию регионов и снижая зависимость от традиционных углеводородных ресурсов. Это особенно важно для западного Казахстана, где растёт промышленная и транспортная активность, а существующие энергомощности ограничены.

Ранее Агентство анонсировало строительство двух АЭС в Алматинской области и обсуждало возможность станции в Курчатове. Внедрение малых реакторов может стать пилотным проектом для Казахстана, позволяя наращивать производство электроэнергии, поддерживать развитие промышленного сектора и улучшать доступ населения к стабильным энергетическим ресурсам.

Аналогичные проекты в странах Центральной Азии показывают, что малые АЭС становятся эффективным инструментом регионального развития: они занимают меньше места, требуют меньше инвестиций и быстрее вводятся в эксплуатацию, чем крупные атомные станции, при этом обеспечивая высокий уровень безопасности и минимальное воздействие на окружающую среду.

Проект демонстрирует стремление Казахстана интегрировать передовые технологии в национальную энергетику, формируя устойчивую, независимую и экологически безопасную систему электроснабжения.