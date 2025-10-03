КПЛ-2025: "Дордой" обыграл "Мурас Юнайтед" в перенесённом матче

В Бишкеке на стадионе им. Долена Омурзакова состоялся перенесённый матч 16-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу. "Дордой" одержал важную победу над лидером турнира "Мурас Юнайтед" со счётом 3:1.

Голы у хозяев забили Батырканов (9'), Мрджа (80') и Куанов (83'). Гости ответили лишь точным ударом Токтоналиева на 88-й минуте. В концовке встречи "Дордой" остался в меньшинстве после удаления Джамалутдинова (90+4). Лучшим игроком признан полузащитник бишкекчан Александр Мищенко.

Турнирное положение

После этой победы "Дордой" (41 очко) догнал "Алай" и продолжает борьбу за медали. В лидерах остаётся "Абдыш-Ата" (47), далее идут "Мурас Юнайтед" (44), "Барс" (43), "Алай" (41) и "Дордой" (41).

КПЛ-2025. Перенесённый матч 16-го тура

"Дордой" - "Мурас Юнайтед" - 3:1

Голы: Батырканов (9), Мрджа (80), Куанов (83) - Токтоналиев (88).

Удаление: Джамалутдинов (90+4, "Дордой").