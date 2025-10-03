Погода
Аудит бюджета Ош за 2023 год: выявлены нарушения на 5,6 млрд сомов

- Карыпбай кызы Толгонай
Счетная палата Кыргызской Республики под руководством аудитора Бадахшана Рыскулиева провела аудит соответствия формирования и исполнения местного бюджета города Ош за 2023 год, а также деятельности муниципальных предприятий.

Согласно результатам аудита, уточненный объем городского бюджета составил 3 млрд 224,2 млн сомов. Однако доходная часть выполнена лишь на 92,7%, что на 235,6 млн сомов меньше запланированного. Особенно низкими оказались показатели по подоходному налогу и арендным платежам.

Расходная часть также не была выполнена полностью и составила только 91,8%. Средства в сферах социальной защиты и образования использовались не в полном объеме.

В целом в ходе аудита выявлены нарушения и финансовые недостатки на сумму 5 млрд 658,9 млн сомов. Из них 1 млрд 952,6 млн сомов подлежат восстановлению, однако на сегодняшний день возмещено лишь 31,2 млн сомов. Основные нарушения связаны с неточным ведением бухгалтерского учета и отчетности, недостатками в сфере закупок, нецелевым использованием имущества и недостачей товарно-материальных ценностей на сумму 2 900,0 тыс. сомов.

Совет Счетной палаты направила мэрии города Ош и соответствующим органам рекомендации по устранению выявленных недостатков и обеспечению полного и эффективного исполнения местного бюджета. Также результаты аудита передаются в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для правовой оценки.


Теги:
аудит, бюджет, Ош
