Канело Альварес пропустит бои до середины 2026 года

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес вынужден сделать длительный перерыв в карьере после поражения от Теренса Кроуфорда. Следующие бои спортсмена откладываются до середины 2026 года, сообщает The Ring Magazine.

Изначально следующий бой по контракту с Riyadh Season был запланирован на февраль, однако он перенесён из-за операции на локте, которую предстоит пройти Альваресу. Информацию подтвердил промоутер Турки Аль аш-Шейх и спортивный обозреватель Майк Коппингер.

По прогнозам, возвращение "Канело" на ринг может состояться в период с апреля по сентябрь 2026 года, при условии успешного восстановления после операции. Это станет одним из самых долгих перерывов в его карьере.

До поражения от Кроуфорда Альварес одержал шесть побед подряд, в том числе над Геннадием Головкиным и Джермеллом Чарло, удерживая титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.