"Кыргыз почтасы" и ФАО выпустили юбилейные почтовые марки

- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызстане Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) совместно с национальным оператором почтовой связи ОАО "Кыргыз почтасы" представили новую серию почтовых марок, посвящённую 80-летию ФАО. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

По ее данным, юбилейная серия включает три марки, на которых изображены дети в национальной одежде. Каждая из них символизирует важные ценности кыргызского народа: Телегей - бескрайний простор, Береке - изобилие, Бакыт - счастье. По словам организаторов, художественная концепция объединяет темы сельского хозяйства, продовольственной безопасности и культурного наследия Кыргызстана.

Торжественная церемония гашения марок состоялась 16 октября в Бишкеке в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню продовольствия. В ней приняли участие представитель ФАО в Кыргызстане Олег Гучгельдыев и заместитель генерального директора ОАО "Кыргыз почтасы" Уулжан Масиянова.

"Этот особенный выпуск почтовых марок – не только дань уважения 80-летней истории ФАО в борьбе с голодом, но и способ показать связь между культурой, сельским хозяйством и устойчивым развитием Кыргызстана", - отметил Олег Гучгельдыев.

В свою очередь, Уулжан Масиянова подчеркнула, что участие "Кыргыз почтасы" в международном проекте - большая честь:

"Юбилейная серия не только поддерживает развитие филателии в стране, но и демонстрирует всему миру уникальность и красоту Кыргызстана. Мы уверены, что эти марки займут достойное место в коллекциях по всему миру".

Выпуск почтовых марок стал частью праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию ФАО, которое организация отмечает 16 октября 2025 года. ФАО на протяжении восьми десятилетий ведёт работу по искоренению голода, трансформации агропродовольственных систем и содействию устойчивому развитию сельских регионов.

Новая серия марок уже доступна в отделениях связи по всей стране. Для международных коллекционеров они будут размещены на крупнейших электронных платформах для филателистов.


