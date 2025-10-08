"Больше не надо": в Иране отменили обязательное ношение хиджаба

В Иране произошло важное изменение в вопросе обязательного ношения хиджаба, который долгие годы вызывал споры и протесты. После продолжительной борьбы строгие меры, касающиеся закона о хиджабе, были смягчены, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Свободный Иран".

Член Совета по целесообразности Ирана Мохаммадреза Бахонар заявил, что в обязательном применении хиджаба больше нет необходимости. По его словам, к женщинам, которые не носят хиджаб, не будут применяться ни штрафы, ни наказания, ни юридические ограничения.

После этого решения на улицах и в общественных местах все чаще можно увидеть женщин в свободной одежде.

После принятия решения в соцсетях быстро распространились видеозаписи, на которых женщины свободно передвигаются по улицам без хиджаба. Эти кадры вызвали широкие обсуждения.

В 2022 году Иран всколыхнули общенациональные протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, иранской гражданки курдского происхождения, задержанной полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Протесты, в ходе которых женщины снимали платки с головы, а иногда даже сжигали их, прекратились лишь после репрессий, в результате которых погибли более 550 протестующих и тысячи были арестованы.

Студентка Исламского университета Азад в Тегеране даже разделась до нижнего белья на улице из-за преследования за неправильное ношение хиджаба.