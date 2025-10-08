Погода
$ 87.27 - 87.63
€ 102.00 - 102.95

"Больше не надо": в Иране отменили обязательное ношение хиджаба

242  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Иране произошло важное изменение в вопросе обязательного ношения хиджаба, который долгие годы вызывал споры и протесты. После продолжительной борьбы строгие меры, касающиеся закона о хиджабе, были смягчены, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Свободный Иран".

Член Совета по целесообразности Ирана Мохаммадреза Бахонар заявил, что в обязательном применении хиджаба больше нет необходимости. По его словам, к женщинам, которые не носят хиджаб, не будут применяться ни штрафы, ни наказания, ни юридические ограничения.

После этого решения на улицах и в общественных местах все чаще можно увидеть женщин в свободной одежде.

После принятия решения в соцсетях быстро распространились видеозаписи, на которых женщины свободно передвигаются по улицам без хиджаба. Эти кадры вызвали широкие обсуждения.

В 2022 году Иран всколыхнули общенациональные протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, иранской гражданки курдского происхождения, задержанной полицией нравов по обвинению в неправильном ношении головного платка. Протесты, в ходе которых женщины снимали платки с головы, а иногда даже сжигали их, прекратились лишь после репрессий, в результате которых погибли более 550 протестующих и тысячи были арестованы.

Студентка Исламского университета Азад в Тегеране даже разделась до нижнего белья на улице из-за преследования за неправильное ношение хиджаба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451297
Теги:
Иран
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  