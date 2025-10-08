Погода
КПЛ: "Дордой" обыграл "Азиягол" и продолжает борьбу за чемпионство

- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке состоялся матч 21-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана по футболу, в котором "Дордой" одержал победу над "Азияголом" со счетом 2:1, сообщает Prosports.kz.

Подопечные Владимира Сало быстро захватили инициативу: уже на 4-й минуте отличился Адиль Кадыржанов, а на 31-й минуте преимущество удвоил Кай Мерк. Во втором тайме Марлен Мурзахматов сократил разрыв, однако гости не смогли сравнять счет.

Эта победа стала четвертой подряд для столичной команды. После 21 туров "Дордой" имеет 44 очка и поднялся на четвертое место, сравнявшись по потерянным очкам с "Абдыш-Атой", сохраняя реальные шансы на чемпионство.


Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
