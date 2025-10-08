Погода
"Дордой" стал чемпионом Кыргызстана среди девушек до 16 лет

92  0
- Самуэль Деди Ирие
В Бишкеке завершился финальный этап чемпионата Кыргызской Республики по футболу среди девушек до 16 лет, сообщает Kyzdarkyrama.

В решающей стадии турнира приняли участие шесть команд: "Дордой", "Ысык-Кол", "Кыргызалтын", Футбольная академия им. А. Момунова, "Талас" и "Умут Таш-Комур".

В финальном матче "Дордой" одержал победу над "Умут Таш-Комур", завоевав золотые медали и титул чемпиона страны. Серебряные награды достались Футбольной академии им. А. Момунова, бронзовые - "Умут Таш-Комур".

Индивидуальные награды турнира:

Лучший судья - Ырыскелди Калмаматов

Лучший вратарь - Алтынай Мамазаитова

Лучший защитник - Алана Бегназарова

Лучший полузащитник - Алина Алмасбекова

Лучший бомбардир - Айнель Байишбекова

Лучший игрок турнира - Касиет Акишева

Лучший тренер - Сетора Костюк.


URL: https://www.vb.kg/451307
Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
