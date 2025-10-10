Погода
Тренер "Дордоя" извинился за критику судей после матча с "Алаем"

- Самуэль Деди Ирие
Главный тренер бишкекского клуба "Дордой" Владимир Сало официально извинился за критику судейской бригады после матча 15-го тура Премьер-Лиги с "Алаем", который прошёл 3 августа и завершился ничьей 1:1, сообщает Prosports.kz.

Сало отметил, что поддался эмоциям после той игры, и пообещал, что в будущем не будет оценивать работу судей самостоятельно:

"Работу судей должны оценивать те, кому это положено. Впредь допускать таких вещей не буду".

7 октября "Дордой" одержал победу над "Азияголом" со счётом 2:1 в 21-м туре Премьер-Лиги, набрав важнейшие три очка и сохранив шансы на чемпионство.

Ранее Дисциплинарный комитет КФС оштрафовал тренеров "Абдыш-Аты" и "Озгона" на 30 тыс. сомов и дисквалифицировал их на два матча за критику судей.


Дордой, футбол, Кыргызстан
