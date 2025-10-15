Погода
В Бишкеке школьникам рассказали о безопасной среде и правах детей

В средней школе № 101 города Бишкек стартовал информационный караван по профилактике насилия в отношении детей , организованный Секретариатом Уполномоченного по правам ребенка Кыргызской Республики совместно с Центром защиты детей. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам ребёнка Кыргызской Республики Асель Чынбаева и заместитель мэра города Бишкек Виктория Мозгачева.

Целью запланированных мероприятий является формирование у детей активной жизненной позиции, основанной на уважении себя как личности и, уважении окружающих людей, как результата позитивного воспитания в семье и образовательной среде в рамках реализации Плана мероприятий по выполнению заключительных рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка в части недопустимости насилия в отношении детей.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель мэра города Бишкек.

Она отметила важность профилактической работы с детьми, педагогами и родителями, направленной на создание безопасной и доверительной школьной среды.

В ходе мероприятия прошли интерактивные сессии по нескольким направлениям:

"Позитивное родительство" - роль семьи в формировании безопасной среды и методы воспитания без насилия;

•"Профессиональная ориентация" - развитие навыков и качеств, необходимых в будущем;

•"Эмоциональный интеллект" - для педагогов, с акцентом на распознавание признаков буллинга;

•"Игра Кахут" - для учеников, с просмотром короткометражных фильмов и викториной по правам ребёнка.

Завершился караван общим обсуждением, презентацией групповых работ и награждением победителей конкурса.


Теги:
