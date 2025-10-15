Погода
Сборная Кыргызстана по футзалу сыграет с Грузией

- Самуэль Деди Ирие
Национальная сборная Кыргызстана по футзалу продолжает подготовку к Кубку Азии 2026 года. В рамках учебно-тренировочного сбора команда проведет два товарищеских матча против сборной Грузии.

Как сообщает Кыргызский футбольный союз, встречи состоятся 18 и 20 октября в 19:00 по бишкекскому времени в столице Грузии - Тбилиси.

Ожидается, что эти игры станут важным этапом в подготовке кыргызстанцев к континентальному первенству. Тренерский штаб планирует использовать матчи для проверки игровых схем, тактических решений и оценки состояния игроков перед основными соревнованиями.

Напомним, сборная Кыргызстана активно готовится к участию в Кубке Азии 2026 года, где команда намерена побороться за выход в финальную стадию турнира.


