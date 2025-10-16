Погода
$ 87.27 - 87.65
€ 101.10 - 101.90

СБНОН МВД заняла 3-е место на международных соревнованиях дронов в Москве

176  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Команда СБНОН МВД приняла участие в международных соревнованиях внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), организованных МВД Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования проходили с 6 по 10 октября в Москве и собрали 10 команд из разных стран, включая представителей Кыргызстана, Беларуси, Абхазии и подразделений МВД России.

По итогам соревнований команда СБНОН МВД Кыргызской Республики заняла 3-е место в номинации "Пилотирование и поиск целей с использованием БПЛА", а также получила специальные награды в категориях "Стражи неба" и "Воля к победе".

СБНОН МВД КР активно внедряет технологии БПЛА в оперативную деятельность. Они используются для скрытого наблюдения, поиска преступников, осмотра мест происшествий и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий и других задачах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451578
Теги:
МВД, Москва, Кыргызстан, дрон, Соревнования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  