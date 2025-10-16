СБНОН МВД заняла 3-е место на международных соревнованиях дронов в Москве

Команда СБНОН МВД приняла участие в международных соревнованиях внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), организованных МВД Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования проходили с 6 по 10 октября в Москве и собрали 10 команд из разных стран, включая представителей Кыргызстана, Беларуси, Абхазии и подразделений МВД России.

По итогам соревнований команда СБНОН МВД Кыргызской Республики заняла 3-е место в номинации "Пилотирование и поиск целей с использованием БПЛА", а также получила специальные награды в категориях "Стражи неба" и "Воля к победе".

СБНОН МВД КР активно внедряет технологии БПЛА в оперативную деятельность. Они используются для скрытого наблюдения, поиска преступников, осмотра мест происшествий и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий и других задачах.