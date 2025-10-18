Кыргызстанцы добрались и до "облачного юга"

Удивительно, как тесен мир! Оказывается, что до китайской провинции Юньнань добрались и туристы из Кыргызстана. О чем рассказал мне гид-переводчик Робин, сопровождавший нашу международную группу журналистов в пресс-туре по уникальным местам и древним городам провинции. Узнав, что я из Кыргызстана, он сказал, что чуть больше года назад привозил сюда кыргызских туристов, что они долго беседовали о Чынгызе Айтматове, китайском поэте Ли Бо, родившемся в городе Суяб (город тогда входил в империю Тан и располагался вблизи нынешнего Токмака). По словам Робина, он даже читал роман Айтматова "И дольше века длится день" и был потрясен им. Вот так культура, туризм, СМИ объединяют разные народы!

Кстати, и сама провинция Юньнань отличается высоким уровнем этнического разнообразия. Здесь проживает не менее 25 этнических групп из 56 признанных в стране. Коллеги из газеты "Жэньминь жибао" организовали нам поездку в деревню Симола, в которой проживают представители одного из древнейших национальных меньшинств Китая - народности Ва.

Встретили с барабанным боем

Юньнань в переводе означает "облачный юг". В Поднебесной, как известно, обожествляют небо и считают его священной обителью предков. Жители деревни Симола, в шутку говорят сами о себе, что тот, кто обитает так высоко, прекрасно видит то, что внутри белоснежных облаков", а еще называют свою деревню "землей счастья". Деревне, как сказали во время экскурсии, по меньшей мере, пятьсот лет, проживает в ней чуть более трехсот человек.

Мы даже переспросили, не ошибся ли переводчик в численности местных жителей, поскольку были удивлены тем, как три сотни человек могут содержать в таком идеальном порядке поселение. В деревне, утопающей в зелени и цветах, – добротные дома с красными китайскими фонарями перед входом, ухоженные фруктовые сады с деревьями поспевающей хурмы, яблок, мандаринов, плантации чая и бананов. В придачу вайцы развивают еще и туризм. За последние лет пять, как сказал наш гид-переводчик Робин, деревню посетили без малого полмиллиона туристов отовсюду, в том числе из-за рубежа. Что, естественно, приносит жителям хороший дополнительный доход.

Одним словом, тут живет удивительно трудолюбивый народ. Китайцы вообще традиционно воспринимаются как один из самых трудолюбивых народов мира. А об их коллективном духе и говорить не приходится! Поэтому все закономерно – нельзя достичь процветания, ожидая манны небесной, сложа руки.

Встретили нас, как говорится, при полном параде, под торжественные звуки гигантского - диаметром не меньше метра - деревянного барабана - гу. Здесь, судя по всему, любят и умеют принимать гостей. Как рассказал один из местных жителей, барабаны раньше традиционно использовались для ритуалов, сигналов тревоги, сбора жителей, развлечений, причем в зависимости от ситуации звучит особая барабанная дробь. Сейчас в основном – по праздникам и, конечно, при встрече гостей для торжественности и как знак гостеприимства.

Деревянный барабан передается народностью Ва из поколения в поколение как священная реликвия, спасшая прародителей этой народности. Как рассказал гид-переводчик Робин, у народности Ва бытует легенда, схожая историей о Ноевом ковчеге. Согласно ей, в незапамятные времена случился огромный потоп, который погубил бы все живое на земле, если бы не Святой дух Муиди, сотворивший деревянное корыто и спасший народность Ва. В благодарность за это люди изготовили деревянный барабан, в который поместили святого духа Муиди.

Вайцы даже устраивают Фестиваль деревянных барабанов, который считается у них главным праздником. Правда, побывать на торжестве нам не удалось: фестиваль проводится в апреле. Но гид рассказал о красочном действе. Во время него вайцы в нарядных национальных костюмах устраивают шествия по деревне, ритуальные церемонии, исполняют песни и танцы. Главный из них – танец поклонения святым духам или танец деревянных барабанов, отображающий в движениях радость людей и их благодарность за спасение. Ритуальный танец сопровождается ритмичными звуками барабана и многоголосым хором жителей деревни.

Си Цзиньпин пожелал вайцам стать еще счастливее

В небольшом местном ресторанчике с национальным колоритом нас угостили отменными на вкус знаменитыми лепешками из рисовой муки и показали, как их готовят. Такое, как нам сказали, мы больше нигде не увидим. Тесто для них "замешивают" особым способом, с помощью приспособления, без преувеличения, из старины глубокой. Но сначала рис готовят на пару в чанах, затем измельчают и перекладывают рисовую массу в специальные мешочки, которые кладут под… доску-пресс для того, чтобы "замесить" тесто. Два или три человека наступают на один из ее концов и начинают раскачивать вверх-вниз, а другой – с устройством вроде деревянного молотка бьет по мешку. И выпаренный, мягкий рис под ударами превращается в воздушно легкое тесто, которое раскладывают в украшенные цветами и иероглифами формы размером 10-12 сантиметров. Затем слегка обжаривают на решетке на углях или едят без обжаривания с соусами - сладкими или острыми. Кому как нравится.

Нам предложили самим приготовить себе лепешку, которая, скорее, напоминает по форме и размеру пряник. Слепили, поджарили, правда, из уже готового теста, на его "замес" ни у кого из нас не хватило ловкости и сноровки. Пока готовили угощение, жители с гордостью рассказали, что к ним в гости приезжал Председатель Си Цзиньпин, которому тоже понравились их лепешки. Он даже сам слепил две - одну с иероглифом "удача", а другую - с иероглифом "счастье", пожелав их "земле счастья" стать еще счастливее. Первый шаг к нему уже сделан – бедность в стране преодолена и к лучшему меняется жизнь в сельских регионах.

В согласии и добрососедстве

В том числе и благодаря сплоченности народов всех национальностей, которую Председатель Си Цзиньпин сравнил с зернышками граната. Это сравнение явно пришлось по душе китайскому народу. При въезде в деревню Симола, например, сразу обращает на себя внимание надпись, сделанная на стене веранды большими иероглифами: "Все этнические группы должны держаться вместе, как зерна граната". Китай считается многонациональной страной, в которой 56 этнических групп, и все народности – граждане Китая, хотя и принадлежат к разным этносам. Несмотря на такое этнографическое разнообразие, люди живут сплоченно, действительно как зернышки одного граната - в согласии и добрососедстве. Многие народности имеют свой язык, письменность, традиции, национальную одежду, веру. А это свидетельствует о том, что в этой стране – народ действительно превыше всего.

В чем я убедилась во время своих поездок по городам и деревням Синьцзян-Уйгурского автономного района, провинций Сычуань, Фуцзянь, Хайнань, Шэнси, Шаньдун и во время последней – в провинцию Юньнань.

Пошли, боже, нам всем мир, здоровье, убереги от всякого зла

И, конечно, нельзя побывать в Юньнани и не посмотреть две пагоды – Большую Золотую и Серебряную Мэнхуань вблизи города Манши. "Мэнхуань" на языке народа дай означает "город Рассвета" и перекликается с названием Манши – "город Рассвета", что отражает стремление народа дай к свету и надежде.

"Хотя китайцы с древних времен преклонялись перед природой, приписывая ей магическую силу, обожествляют облака, дождь, ветер, гром, птиц, зверей, воду, однако нельзя сказать, что население Китая является религиозным, большинство относятся к вере равнодушно, - рассказал по дороге к пагодам наш гид. - В нашей стране нет культа какой-то одной религии, и никогда не было сильной и жестко централизованной религиозной силы. В обществе принято толерантно относиться к разным верованиям".

Известные исторические сооружение находятся неподалеку друг от друга и притягивают своей божественной красотой и величием. Основная часть Золотой пагоды устремилась ввысь на 76 метров, а её шпиль, состоящий из вазы с сокровищами, навеса с сокровищами, вершины с сокровищами и других элементов, достигает 23 метров. На их покрытие позолотой ушло 1,3 тонны золота. Пагода, сооруженная в 1803 году в эпоху династии Цин, имеет форму колокола, с каждой из четырёх её сторон построены малые пагоды, символизирующие "четыре благородные истины" буддизма. Согласно им, существуют страдание, его причины в виде жажды и страстного желания, освобождение от страдания и, наконец, есть путь, ведущий к его прекращению.

Преодолев не меньше сотни ступенек, ведущих в святыне, мы столкнулись со скульптурой трех служителей Будды, один из которых закрыл руками рот, другой – глаза, третий – уши. Установлена она при входе на территорию пагоды явно не случайно. В буддизме, как известно, существует множество символов и условностей, которые представляют ключевые ценности веры. Скульптура иллюстрирует главный буддийский принцип не сотворения зла: "Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него".

Внутри пагоды – статуи Будды и священные буддийские реликвии. На территории в полтора с лишним километра – в золотом обличье множество слонов, особо почитаемых в буддизме священных животных, олицетворяющих силу, энергию, верховную власть и долголетие. И, конечно, - царицы всех птиц - Феникса. Нам посоветовали прикоснуться к священной птахе, которая несет мир, богатство и счастливую судьбу. Разумеется, мы с радостью бросились обнимать Феникса – кто же откажется от таких его подарков!

Возле пагоды - тьма туристов. Прихожан, которые пришли действительно поклониться Будде и попросить его о здоровье, об удаче в делах, продвижении карьеры, любви и о многом другом, не так много. Бросилось в глаза, что в основном – это молодые люди, и у каждого из них свой разговор с ним, свои просьбы. На территории Серебряной пагоды есть даже павильон с сотнями красных ленточек с загаданными желаниями. Завязывают их в основном молодые люди или новобрачные, причем, считается, чем выше она находится, тем ближе будет к Будде, а значит, крепче будет их любовь и скорее исполнятся желания.

Глядя на эти ленточки-надежды, подумалось, как же мы, народы разных стран, вероисповеданий, национальностей, все-таки близки друг к другу. И просьбы к богам, по сути, одни и те же. Поэтому прошу: "Пошли, боже, нам всем мир, здоровье, убереги от всякого зла".