Сборная Кыргызстана по футзалу уступила Грузии в товарищеском матче

В Тбилиси 18 октября прошёл товарищеский матч между сборными Кыргызстана и Грузии по футзалу.

Кыргызстанцы пропустили первый гол, но ещё в первом тайме сравняли счёт: Ислам Туратбеков прошёл по флангу и отдал передачу Айдару Абдыжалил уулу, который отправил мяч в пустые ворота - 1:1.

Во втором тайме Дарияр Талайбеко забил второй гол Кыргызстана после удара Баатырхана Жумадилова, выведя команду вперёд - 2:1. Однако грузины ответили двумя точными ударами и победили со счётом 3:2.

Вторая товарищеская встреча между командами состоится 20 октября.

Сборная Кыргызстана продолжает подготовку к финальной стадии Кубка Азии-2026, который пройдёт в январе 2026 года в Индонезии. На данный момент сборная Грузии занимает 14-е место в мировом рейтинге ФИФА 7-е место в рейтинге УЕФА.