Министр Чечейбаев: Канцерогенные факторы связаны с нашим образом жизни

В Кыргызстане, по данным на сентябрь 2025 года, ежегодно регистрируется не менее шести тысяч новых случаев онкологических заболеваний. В 2024 году в стране было зарегистрировано вообще 6 651 новый случай злокачественных опухолей, что на 8,9 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Более 40 процентов пациентов обращаются за помощью на поздних стадиях.

Мировая статистика тоже пугает: от рака ежегодно умирает более миллиона человек, большинство из них не достигли даже 50-летнего возраста. И тенденция к заболеваемости и смертности набирает обороты. Заметнее всего заболеваемость и смертность от всех видов рака растут в развитых странах - Северной Америки, Западной Европы, в Австралии, хотя здравоохранение в них на очень высоком уровне. В большинстве стран Азии та же тенденция. Ученые прогнозируют, что к 2030-му году число диагнозов и летальных исходов увеличится, а в группу риска попадут уже все старше 40 лет.

О возможных причинах всплеска онкозаболеваний в нашей стране и мерах, предпринимаемых Минздравом для их снижения, рассказал на полях недавно прошедшего в Бишкеке Форума здравоохранения министр здравоохранения Эркин Чечейбаев.

- Мир, в котором мы сегодня живем, кардинально изменился даже в течение последних 30 лет, и наш организм не может на это не реагировать. Практикующие врачи, и не только в нашей стране, заявляют, что рак помолодел. Если рак ранее считался болезнью в основном пожилых, то теперь среди онкологических пациентов - люди трудоспособного возраста. Чаще всего у молодых диагностируют онкологические заболевания органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, а у женщин - рак молочной железы. Безусловно, сказывается улучшение диагностики. Лабораторные тесты и инструментальные методы сейчас позволяют выявлять злокачественные образования на самых ранних стадиях. Но это - не основная причина столь пугающих цифр.

Канцерогенных факторов, влияющих на развитие онкологического заболевания, много. Все они так или иначе связаны с образом жизни - недостаточная физическая активность, постоянный стресс, курение, алкоголь, неправильное питание ослабляют иммунную защиту организма и со временем могут спровоцировать онкологическое заболевание. Свою лепту вносят, конечно, загрязнение окружающей среды, широкое применение антибиотиков и генетически модифицированных продуктов.

Рацион современного человека разительно отличается от того, что было привычным еще лет тридцать назад. Повысилось потребление белковой пищи, продуктов с высоким содержанием сахара и красного мяса, приводящих к ожирению и диабету, а свежих овощей, зелени и фруктов уменьшилось. Это плохо для пищеварительной системы.

Если раньше наше население употребляло в пищу натуральные продукты, прошедшие в придачу еще и жесткий контроль Госстандарта, то теперь потребляет ультрапереработанные и полуфабрикаты, которые могут храниться месяцами и даже годами. Практически все, что продается в супермаркетах, - это продукты с высокой степенью обработки - сладкие газированные напитки, печенье, консервы и другие, в которых масса различных вредных для нашего здоровья добавок. Они доступны по цене, долго хранятся и привлекательны для вкусовых рецепторов, но значительно повышают риск развития рака. Неслучайно во всех странах сегодня отмечаются самые высокие темпы роста заболеваемости колоректальным раком, раком желудка, которые особенно чувствительны к структуре питания.

Что предпринимается Минздравом для снижения онкозаболеваемости?

- Как предотвратить рак на 100 процентов, науке пока не известно, но можно снизить риски его появления. Поэтому, помимо приобретения оборудования, препаратов, внедрения новых методов диагностики и лечения, мы сегодня акцентировали внимание на профилактике этого заболевания. Поскольку прежде всего каждый человек сам должен провести коррекцию своего привычного образа жизни и более ответственно относиться к своему здоровью.

К сожалению, до настоящего момента на укрепление службы здоровья, которая и должна заниматься просвещением нашего населения, выделялись средства по остаточному принципу финансирования. С Министерством финансов мы провели конструктивный диалог. На 2026 год бюджет на общественное здравоохранение увеличится вдвое. Такого еще никогда в истории здравоохранения страны не было. И очень надеемся, что нам удастся усилить профилактическую направленность и не только для снижения онкозаболеваемости, но и других болезней.

В мировой медицине существуют, по меньшей мере, 38 профилактических мероприятий, которые доказали свою эффективность и значительно влияют на снижение заболеваемости. Из них мы отобрали 22, которые приемлемы для нашей страны. Их можно и нужно внедрять и, получив краткосрочный результат, например, за три года, продвигать и совершенствовать дальше. К таким мероприятиям относится, например, ограничение продаж вредных продуктов, увеличение на них акцизных налогов и другие, которые помогут изменить окружающую среду.

Среда может либо способствовать более здоровому поведению людей, либо, наоборот, способствовать нездоровому выбору. Сейчас, например, активно рекламируют один из сладких газированных напитков после плова. Это абсолютная ложь. Плов и так богат углеводами, а если еще после него выпить этот напиток, то в организме произойдет инсулиновый взрыв, который отрицательно повлияет на здоровье. Я считаю, что большая часть рекламы – это узаконенная ложь. И с недостоверной рекламой, подрывающей здоровье нашего населения, мы должны и будем бороться.