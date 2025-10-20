Погода
$ 87.25 - 87.65
€ 101.32 - 102.32

"Дордой" уверенно победил "Талант" в 23-м туре КПЛ-2025

131  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 23-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу столичный "Дордой" добился уверенной победы над "Талантом". Матч прошел 19 октября на стадионе "Достук Арена" в селе Беш-Кунгей и завершился со счетом 2:0.

Уже на 20-й минуте встречи Кай Мерк открыл счет, замкнув подачу с фланга. В начале второго тайма он оформил дубль после быстрой комбинации с участием Кобылянского.

Благодаря этой победе "Дордой" набрал 50 очков и продолжает борьбу за чемпионский титул. Команда расположилась в верхней части таблицы рядом с лидерами - "Мурас Юнайтед" (53 очка), "Барсом" (52) и "Абдыш-Атой" (50).

"Талант" с 29 очками занимает восьмое место. Лучшим игроком матча признан Кай Мерк.

Следующие матчи 24-го тура КПЛ-2025 пройдут с 23 по 27 октября.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451686
Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  