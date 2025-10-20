"Дордой" уверенно победил "Талант" в 23-м туре КПЛ-2025

В 23-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу столичный "Дордой" добился уверенной победы над "Талантом". Матч прошел 19 октября на стадионе "Достук Арена" в селе Беш-Кунгей и завершился со счетом 2:0.

Уже на 20-й минуте встречи Кай Мерк открыл счет, замкнув подачу с фланга. В начале второго тайма он оформил дубль после быстрой комбинации с участием Кобылянского.

Благодаря этой победе "Дордой" набрал 50 очков и продолжает борьбу за чемпионский титул. Команда расположилась в верхней части таблицы рядом с лидерами - "Мурас Юнайтед" (53 очка), "Барсом" (52) и "Абдыш-Атой" (50).

"Талант" с 29 очками занимает восьмое место. Лучшим игроком матча признан Кай Мерк.

Следующие матчи 24-го тура КПЛ-2025 пройдут с 23 по 27 октября.