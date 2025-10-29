В мэрии Бишкека обсудили вопросы религиозных и межэтнических отношений

В Бишкеке под председательством заместителя мэра города Бишкек Виктории Мозгачевой состоялось координационное совещание по вопросам реализации государственной политики в религиозной сфере и укрепления межэтнических отношений.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при Президенте КР Канатбек Мидин уулу, заместители глав всех четырех районов столицы, представители структурных подразделений мэрии города Бишкек, районных администраций, Управления внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Департамента образования, Муниципальной инспекции, санитарно-эпидемиологической службы и других соответствующих служб.

В ходе совещания заслушана информация по реализации концепции постановления "Кыргыз жараны" и даны соответствующие поручения по его исполнению.

Мэрия Бишкека ведёт системную работу по формированию гражданской идентичности, укреплению межэтнического согласия, продвижению государственного языка и сохранению культурного наследия. Проводятся образовательные, культурные и общественные мероприятия, направленные на развитие патриотизма, толерантности и активного гражданского участия.

Также участники обсудили вопросы взаимодействия государственных органов с религиозными организациями, профилактику проявлений экстремизма и укрепление общественного согласия в столице.

По итогам встречи поручено усилить межведомственную координацию и продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на сохранение межнационального единства и толерантности.