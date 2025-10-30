Погода
Кыргызстанки завоевали серебро на турнире по конному туризму в Татарстане

- Самуэль Деди Ирие
С 26 по 29 октября в Набережных Челнах (Республика Татарстан) прошли Международные соревнования по спортивному туризму на конных дистанциях. Сборная команда Кыргызской Республики, в составе Анастасии Фроловой и Александры Краснослободцевой, заняла второе место в общем зачёте, уверенно выступив среди сильнейших спортсменов мира. Об этом сообщает Федерация спортивного туризма Кыргызской Республики.

Кыргызстанки показали отличную физическую подготовку, выносливость и мастерство управления конем. Несмотря на небольшой состав команды, девушки смогли добиться высокого результата и достойно представили страну на международной арене.

Их успех стал подтверждением того, что кыргызские спортсмены могут успешно конкурировать на мировом уровне, а дух горной страны проявляется в силе характера и стремлении к победе.


