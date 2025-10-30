Погода
$ 87.34 - 87.73
€ 101.00 - 101.90

Акыйкатчы КР и представители ООН обсудили вопрос возврата смертной казни

124  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева, Постоянный координатор ООН в Кыргызстане Антье Граве и региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Матильда Богнер провели рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главной темой обсуждения стали предложенные поправки в Конституцию КР, предусматривающие возможность введения смертной казни, а также законопроект "О признании утратившим силу Закона КР о присоединении ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах".

Джамиля Джаманбаева сообщила, что, по данным МВД, ежегодно примерно на 30% растёт число преступлений против женщин и детей. При этом 64,1% обращений, поступивших в Институт Акыйкатчы в 2024 году, были связаны с деятельностью судебных и правоохранительных органов.

"Мы понимаем эмоциональную реакцию общества на трагические случаи насилия, но считаем, что возвращение смертной казни не решит проблему. Необходимо повышать качество расследований, обеспечить неотвратимость наказания и усиливать меры превенции преступлений", - подчеркнула Акыйкатчы.

Она напомнила, что ещё в 2023 году Институт Омбудсмена выразил свою позицию, когда группа депутатов инициировала обращение в Конституционный суд о пересмотре запрета на высшую меру наказания. Позиция Института остаётся неизменной: возврат смертной казни противоречит международным обязательствам Кыргызстана, в частности положениям Второго факультативного протокола, направленного на отмену смертной казни, который страна ратифицировала в 2010 году.

Представители системы ООН поддержали позицию Акыйкатчы, отметив, что возвращение смертной казни не только противоречит международным обязательствам Кыргызстана, но и может негативно сказаться на его международном имидже как государства, приверженного защите прав человека.

"Если изменение будет реализовано, это фундаментально отдалит страну от её международных обязательств. Международный пакт о гражданских и политических правах и Второй факультативный протокол не содержат положений об их денонсации. Отмена смертной казни юридически необратима для государств, принявших эти договоры", - подчеркнула Постоянный координатор ООН Антье Граве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452080
Теги:
ООН, смертная казнь, Кыргызстан, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  