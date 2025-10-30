Акыйкатчы КР и представители ООН обсудили вопрос возврата смертной казни

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева, Постоянный координатор ООН в Кыргызстане Антье Граве и региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Матильда Богнер провели рабочую встречу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главной темой обсуждения стали предложенные поправки в Конституцию КР, предусматривающие возможность введения смертной казни, а также законопроект "О признании утратившим силу Закона КР о присоединении ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах".

Джамиля Джаманбаева сообщила, что, по данным МВД, ежегодно примерно на 30% растёт число преступлений против женщин и детей. При этом 64,1% обращений, поступивших в Институт Акыйкатчы в 2024 году, были связаны с деятельностью судебных и правоохранительных органов.

"Мы понимаем эмоциональную реакцию общества на трагические случаи насилия, но считаем, что возвращение смертной казни не решит проблему. Необходимо повышать качество расследований, обеспечить неотвратимость наказания и усиливать меры превенции преступлений", - подчеркнула Акыйкатчы.

Она напомнила, что ещё в 2023 году Институт Омбудсмена выразил свою позицию, когда группа депутатов инициировала обращение в Конституционный суд о пересмотре запрета на высшую меру наказания. Позиция Института остаётся неизменной: возврат смертной казни противоречит международным обязательствам Кыргызстана, в частности положениям Второго факультативного протокола, направленного на отмену смертной казни, который страна ратифицировала в 2010 году.

Представители системы ООН поддержали позицию Акыйкатчы, отметив, что возвращение смертной казни не только противоречит международным обязательствам Кыргызстана, но и может негативно сказаться на его международном имидже как государства, приверженного защите прав человека.

"Если изменение будет реализовано, это фундаментально отдалит страну от её международных обязательств. Международный пакт о гражданских и политических правах и Второй факультативный протокол не содержат положений об их денонсации. Отмена смертной казни юридически необратима для государств, принявших эти договоры", - подчеркнула Постоянный координатор ООН Антье Граве.