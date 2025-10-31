ГКНБ изъял более 66 млн сомов при проверке обменников на КПП "Достук"

ГКНБ пресёк деятельность субъектов предпринимательства, осуществлявших валютно-обменные операции без лицензий на территории контрольно-пропускного пункта "Достук-Автожол". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что на прилегающей к КПП территории действовали 116 пунктов обмена валюты, из которых 84 не имели соответствующих лицензий.

Ранее совместно с Ошским управлением Национального банка КР в отношении незаконных обменных пунктов были приняты административные меры и наложены штрафы на сумму 17 500 сомов, однако деятельность была продолжена.

В связи с этим ГКНБ возбудил уголовное дело по статье 218, часть 2 УК КР "Незаконная предпринимательская и банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере".

26 октября проведены массовые обысковые мероприятия в выявленных обменных пунктах. В результате изъято:

66 млн 490 тыс. 671 сом,

941 тыс. 360 долларов США,

3 млрд 635 млн 527 тыс. 600 узбекских сумов,

3 млн 531 тыс. 200 казахстанских тенге,

66 млн 729 тыс. 142 российских рубля,

170 таджикских сомони,

29 тыс. 890 турецких лир,

23 тыс. 361 евро,

53 тыс. 920,5 китайских юаней.

Все незаконные обменные пункты закрыты и опечатаны.

В настоящее время проводятся следственные действия, по итогам которых будет дана юридическая оценка действиям причастных лиц.