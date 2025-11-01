В Кыргызстане предлагают открыть "детские сады" для пожилых

Предложение открыть в Кыргызстане центры дневного пребывания для пожилых, так называемые "детские сады для старшего поколения", прозвучало на конференции, посвященной вопросам активного долголетия и разработке новой государственной программы на 2025–2030 годы.

Как отметили участники встречи, подобные центры могли бы стать достойной альтернативой домам престарелых. Пожилые люди приходили бы туда утром, а вечером возвращались домой. Такая форма заботы давно получила распространение в Европе и США, а в Москве первые "детские сады для пожилых" появились еще в 2011 году.

Эти центры считаются настоящими клубами по интересам, где пенсионеры могут провести день в кругу сверстников и единомышленников. Гостей принимают с 8 утра до 22 часов. Здесь предусмотрено сбалансированное питание, медицинское наблюдение, дневной сон и разнообразные занятия: от гимнастики и йоги до хорового пения и рукоделия.

"Кыргызстан, к сожалению, занимает одно из первых мест по числу смертей от инсульта. У нас растет количество людей, страдающих деменцией. Родственники таких пациентов давно говорят о необходимости открытия дневных центров, где пожилые могли бы находиться под присмотром специалистов. Но у нас до сих пор нет стандартов и требований, которые должны регулировать их деятельность", - отметили эксперты.

Участники конференции подчеркнули, что подобные центры могут иметь разную направленность, для людей, нуждающихся в уходе, или как клубы по интересам для активных пенсионеров. Свой опыт организации таких учреждений представили участники из Узбекистана, Казахстана, России, Грузии, Армении и Азербайджана, продемонстрировав фотоотчеты и поделившись лучшими практиками.

"Забота о здоровье начинается утром, далее обед, после чего два часа сна. Затем наступает время занятий по интересам: английский язык, йога, хоровое пение, вязание, бардовский клуб. Все это бесплатно, расходы покрываются из бюджета города", - рассказали участники семинара из соседних стран.

Сотрудники одного из бишкекских пансионатов для пожилых людей также подтвердили, что интерес к подобным услугам в столице растет:

"Если раньше приходилось уговаривать пожилых людей прийти на реабилитацию, то теперь очередь. Даже если у человека все есть, ему просто скучно. А здесь общение, внимание и возможность заняться любимым делом", - поделились они.

По словам специалистов, пока город не сможет взять на себя заботу обо всех пожилых без исключения. Но начать можно хотя бы с одиноких бишкекчан. Тем временем и семьи, где живут пожилые родители, также проявляют интерес к идее, ведь дети на работе, а 80-летние мама или папа целый день предоставлены сами себе.

"Для многих семей это настоящая проблема. Частные услуги по уходу стоят дорого, сиделку приглашать еще рано, а отправить в дом престарелых жалко. Такие дневные центры стали бы реальным спасением. Люди, проживающие с детьми, могли бы получать туда путевку за разумную плату, тариф можно разработать", - отметили участники обсуждения.

Эксперты уверены, что нынешняя система социальных услуг для пожилых в Кыргызстане не отвечает современным потребностям. По данным аналитического обзора, сегодня около 6 процентов населения страны составляют граждане старшего возраста, и эта доля будет только расти. Люди живут дольше и заслуживают достойной, активной и счастливой жизни.