Возможности партнерства государства, бизнеса и инвесторов обсудили в КР

Предложения по совершенствованию правоприменительной практики и созданию благоприятной инвестиционной и деловой среды в Кыргызстане обсудили участники мероприятия "Новая архитектура инвестиционной политики: партнерство государства, бизнеса и инвесторов", которое состоялось в Бишкеке.

В рамках мероприятия заключен меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при Президенте КР, Генеральной прокуратурой и представителями бизнес-сообщества.

Целью меморандума является развитие сотрудничества между сторонами, направленного на создание благоприятной инвестиционной среды в Кыргызской Республике; укрепление законности и обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов и субъектов предпринимательства; совершенствование правоприменительной практики и обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес; содействие открытости, прозрачности и повышению доверия между бизнесом, государственными органами и институтами гражданского общества.

Директор Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров сообщил о нормах нового закона об инвестициях и обновленного законодательства о государственно-частном партнерстве. Принятые нормы закрепляют гарантии защиты прав инвесторов, включая защиту от прямой и косвенной экспроприации, а также упрощают взаимодействие бизнеса с государством.

Заведующий отделом правового обеспечения защиты инвесторов Нацагентства по инвестициям Бектурсун Кенжематов проинформировал о новом видении инвестиционной политики, основанном на партнерстве государства, бизнеса и инвесторов. Принятый закон об инвестициях направлен на защиту прав инвесторов и повышение прозрачности всех инвестиционных процессов.

Первый заместитель Генерального прокурора Баймурза Маатов рассказал о проводимых реформах, направленных на создание прозрачных правил ведения бизнеса и укрепление доверия к государственным институтам. Прокуратура работает не только через надзорные механизмы, но и посредством диалога и профилактики нарушений.

"Защита частной собственности и верховенство права остаются одним из основных вопросов ведения бизнеса в Кыргызстане. Поэтому мы приветствуем инициативу по подписанию меморандума и будем вносить предложения на этой площадке по защите бизнеса и инвестиций", - сказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Предложения МДС включают изменения индикаторов эффективности госорганов, чтобы как можно больше государственных, в том числе правоохранительных органов были вовлечены в вопросы экономического развития, привлечения инвестиций и обеспечения исполнения законов.

Кроме того, предложения касаются проведения комплексного анализа уголовных дел, возбужденных в отношении представителей субъектов предпринимательства, и определения размера ущерба, понесенного предпринимателем, а также тенденции правоприменительной практики в отношении бизнеса.

Исходя из данных проведенного МДС анализа, предлагается выработать меры, направленные на реальную защиту прав собственности, поскольку это является залогом экономического развития любой страны.

"У Международного делового совета есть ряд наработок в этом направлении, и мы будем содействовать их реализации в рамках подписанного меморандума", - заключил Аскар Сыдыков.