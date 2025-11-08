В Чуйской области выявлено медресе без разрешительных документов

В селе Ленинское Аламудунского района Чуйской области сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД региона выявили медресе с общежитием, осуществлявшее деятельность без соответствующих разрешительных документов.

Факт незаконной деятельности зарегистрирован в ОВД Аламудунского района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа совместно с сотрудниками службы по противодействию экстремизму, представителями УГКНБ и Чуйской областной государственной администрации.

В ходе осмотра были изъяты значительное количество религиозной литературы, сотовые телефоны, компьютерная техника и печати. На момент проверки в медресе обучались около десяти несовершеннолетних и подростков мужского пола, среди которых находились двое граждан иностранного государства и двое преподавателей.

Все лица, находившиеся в здании медресе, были доставлены в ОВД для проведения необходимых следственных мероприятий. На изъятые материалы назначены судебно-лингвистические экспертизы.

Проверка по данному факту продолжается. По её результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством КР.