Что снится Атамбаеву в кошмарном сне?

- Канат Кожоев
Президент Садыр Жапаров впервые дал оценку так называемым кыргызским революциям, назвав их переворотами и пообещав, что больше никаких социальных потрясений власть не допустит. "Перевороты вы будете видеть только во сне", - обратился он к гражданам, которые, фигурально выражаясь, спят и видят очередную заварушку… Например – к гражданину Атамбаеву.

События 2005 и 2010 годов в Кыргызстане принято было называть революциями. При том что революция – это кардинальные изменения общественно-политической жизни страны, а не просто перетекание бюджетных денег из одного кармана в другой. Произошли ли какие-то коренные изменения, сопряжённые с принципиальным улучшением народной жизни, со свержением Аскара Акаева? Народ ответит – нет, и будет абсолютно прав.

Что изменила для народа Кыргызстана "революция" 2010 года? Изгнали Бакиева, на время посадили править "президента переходного периода", передавшую бразды правления Алмазбеку Атамбаеву. При котором страна полетела в пропасть со значительным ускорением.

Алмазбек Шаршенович под пламенные "революционные" речи наводнил Кыргызстан криминальными отморозками вроде Кольбаева, позволив им творить в стране всё, что заблагорассудится. Кыргызская Республика с одобрения Атамбаева превратилась в заповедник коррупционеров и воров в законе. И многие негативные процессы, с отголосками которых приходится бороться нынешней власти, зародились именно во времена Атамбаева.

Засилье криминала, подкуп избирателей, кумовство и трайбализм, особое почтение к криминальным авторитетам – это всё атамбаевщина в худшем смысле этого слова.

Политическая уголовщина, циничное предательство друзей и соратников, трусость и тщательное соблюдение шкурных интересов – это тоже атамбаевщина.

Где он сейчас, пламенный революционер Алмазбек Атамбаев? Что по-настоящему хорошего он сделал в годы правления для своей страны? Для чего он сейчас время от времени возникает из небытия, прерывая на время своё испанское благоденствие, чтобы напомнить Кыргызстану о себе и прокомментировать события, которые его давно уже на касаются?

Камчыбек Ташиев, говоря о пресечении очередной попытки государственного переворота, обратился к Атамбаеву и ему подобным: пусть легально приезжают в Кыргызстан, регистрируется в качестве кандидатов (даже на президентский пост), законно участвуют в выборах. Если народ поддержит – пусть президентствуют, не жалко! Только народ за пять лет значительно поумнел и разобрался, что для него хорошо, а что – не очень.

Переворот 2010 года лично Атамбаев всё ещё считает революцией. Садыр Жапаров считает иначе: "Мародёрство, грабежи, попытки ухватить должность и разбогатеть после переворота" - вот и вся суть прежних так называемых революций. Свой приход к власти в октябре 2020 года Жапаров, кстати, революцией не назвал, предоставив народу самому решать, что это было и что реально изменило в общественной жизни.

Пять лет спустя, подводя итоги тех событий, нынешний президент Кыргызстана отмёл все предпосылки "революции" и признаки революционной ситуации. Прежнего до предела ослабленного государства уже нет – теперь оно сильное. Народ хорошо знает, кого следует поддержать и кто должен быть у власти. Поводов для переворота нет, так как медленно, но верно решаются проблемы граждан.

Вряд ли есть сейчас в Кыргызстане люди, мечтающие об очередном перевороте. Не понимающие, что он будет смерти подобен и отбросит страну туда, откуда ей никогда уже не вернуться. Вряд ли есть люди – даже из тех, кто критикует Жапарова и Ташиева – не видящие реальных позитивных изменений в жизни страны. "Москва не сразу строилась" - и не сразу возможно радикальное переустройство общества с такими же скачкообразными экономическими преобразованиями. Не одно десятилетие республику толкали в пропасть. И резко, за год-два повернуть вспять все серьёзно запущенные деградационные процессы под силу разве что какому-нибудь джинну из сказки.

Первые лица государства – живые люди. Делающие всё возможное и желающие максимальных улучшений. И очень многого уже добившиеся…

И тут на сцене вновь возникает Алмазбек-мырза. Который, подобно стареющему артисту, очень боится быть забытым публикой и стремится при каждом удобном случае напомнить о себе.

И ещё больше боится, что Садыр Жапаров в своих обличениях пойдёт ещё дальше и забудет о своём милосердии и всепрощении. Суд, уже заочно приговоривший Атамбаева, не учёл ещё многих моментов из его политически-революционной жизни. За уголовщину политическую срок ему могут и добавить. И добиться-таки экстрадиции из солнечной Испании на неласковую родину. Со всеми вытекающими для него неприятными последствиями.

Поэтому Атамбаев и выскочил в очередной раз с псевдообличительной речью. Напомнил о своих достижениях (больше частью мнимых) на президентском посту. В частности – о том, что якобы практически ликвидировал энергетический кризис…

Не будем сейчас останавливаться на насквозь коррумпированном ремонте бишкекской ТЭЦ, в итоге закончившемся памятной крупномасштабной аварией. Остановимся на другом.

"Никогда цены поднимать нельзя, потому что грех", - говорил революционер Алмазбек Шаршенович в 2010 году. В 2015 году случилось повышение стоимости электроэнергии.

В 2014 году экс-президент Атамбаев клятвенно обещал введение второго гидроагрегата на Камбар-Атинской ГЭС-2… Створ для гидроагрегата так и остался пустовать.

Чешская компания Liglass Trading, выигравшая тендер на строительство каскада малых ГЭС и двух станций Верхне-Нарынского каскада ГЭС, оказалась профнепригодной. Она никогда не занималась строительством подобных объектов и вообще была убыточной – на тот момент, когда Атамбаев пел ей дифирамбы и счастливо рапортовал о том, что приход частных инвестиций из Европы послужит мощным сигналом для потенциальных инвесторов со всего мира…

Теперь этот человек упрекает Жапарова в энергетическом кризисе и уверяет, что при нём всё было совершенно иначе.

Зачем он это делает? Вопрос. Ответ напрашивается один. Господину Атамбаеву приснился кошмарный сон, что его таки подтянут и привлекут к ответственности и за "революцию" 2010 года, оказавшуюся переворотом и отбросившую страну чуть поближе, чем в средневековье. И ту самую вопиющую коррупцию во время эпохальной реконструкции ТЭЦ Бишкека. И за опэгэшную власть, хребет которой удалось сломать только Садыру Жапарову с Камчыбеком Ташиевым… И за ворованные плоскогубцы – как символ преданных идеалов и разрушенных народных надежд.


Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, коррупция, переворот, энергетика
