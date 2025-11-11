Погода
Глава Минэнерго Ибраев: Большинство заявлений Атамбаева - чистая ложь

Министр энергетики Таалайбек Ибраев прокомментировал высказывание Алмазбека Атамбаева про энергопроекты во время его президентства.

"Я прочитал его заявление. Большинство высказываний Атамбаева не соответствует действительности и носит манипулятивный характер. Я объясню это с доказательствами", - прокомментировал Ибраев.

Приводя доказательства, министр энергетики напомнил период с 2010 по 2017 годы, когда Кыргызстан время от времени покупал электроэнергию у Казахстана и Таджикистана. По его словам, стоимость импортируемой электроэнергии в среднем составляла 5 сомов за 1 кВт.ч На сегодня стоимость составляет 3 сома за 1 кВт.ч.

Как он сообщил, в 2017–2018 годах из-за обильных снегов и дождей объём воды в Токтогульском водохранилище увеличился до 19,6 млрд кубометров.

"Этого запаса хватило до следующего года, и в тот период страна действительно прожила две зимы без импорта. Вот и всё достижение, которое было результатом климатических условий. С 2019 года импорт электроэнергии возобновился. Тогда объём потребления составлял 14 млрд 163 млн кВт.ч, сейчас же объём потребления достиг 20 млрд кВт.ч", - прокомментировал Ибраев.

В последние годы открылись сотни новых школ, детских садов, заводов и фабрик, производственных предприятий, появились новые жилые массивы и сёла. Только с 2023 года к электрическим сетям подключено 32 090 новых объектов, суммарно им выделена мощность 2911 МВт. А нынешние генерирующие возможности страны - 3400 МВт. Иными словами, по сравнению с прежним временем население выросло, экономика оживилась, производство увеличилось, поэтому потребление растёт. Ранее низкое потребление было лишь следствием отсутствия промышленных предприятий, добавил министр.

О реконструкции Токтогульской ГЭС

Кроме того, министр сказал, что слова Атамбаева о реконструкции Токтогульской ГЭС в период его правления не соответствуют действительности. Поскольку реконструкция 4-х гидроагрегатов Токтогульской ГЭС завершилась совсем недавно. А именно:

 1-й гидроагрегат - в 2022 году,

 2-й гидроагрегат - в 2023 году,

 3-й гидроагрегат - в 2024 году,

 4-й гидроагрегат - в 2025 году был введён в работу.

"И только тогда суммарная мощность увеличилась на 240 МВт. Атамбаев не завершал эти работы в своё время. Это были проекты, идущие ранее. Фактически ни одна работа на практике тогда не была выполнена", - сказал Ибраев.

Строительство ЛЭП "Датка–Кемин"

"На самом деле строительство ЛЭП "Датка–Кемин" завершилось при Атамбаеве, это правда. Но аналогичный энергетический проект "CASA-1000" мы запустили в этом году. В проекте "CASA-1000" один километр линии обошёлся в 420 тыс. долларов", - сказал министр и привел сравнение:

1 км линии "Датка–Кемин" стоил 644 тыс. долларов.

Разница большая - 224 тыс. долларов с каждого километра. Если умножить на 405 км, получается 90 млн 720 тыс. долларов. При Атамбаеве эти деньги были украдены.

О проводимых в 2010-2020 годы реформах в энергетике

В тот период, по его словам, в основном проводилась реконструкция Бишкекской ТЭЦ.

"Но эти работы тоже были выполнены дорого и некачественно. Позже было возбуждено уголовное дело, и по итогам следствия было установлено, что из привлечённых в кредит 386 млн долларов 111 млн долларов были похищены коррупционным путём. По этим делам были привлечены к ответственности соответствующие руководители, в том числе сам Атамбаев", - сказал Ибраев.

Кроме того, по словам министра энергетики, в 2012 году с компанией "РусГидро" было заключено соглашение о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС.

"Однако в итоге ни одна ГЭС построена не была. Кыргызстаном, как говорилось, якобы была получена сумма 37 млн долларов. Но на самом деле мы столько не получили, а с учётом процентов сегодня сумма достигла 51 млн долларов. Сейчас мы судимся с Россией, и арбитражный суд обязал нас выплатить. Вот таковы настоящие итоги "лже-реформ" Атамбаева в энергетике. Если бы Атамбаев не расторг соглашение с Россией в одностороннем порядке, мы бы сегодня не проиграли арбитражный суд. Теперь нам предстоит платить 51 млн долларов за "манты, которые мы не ели". Заплатим в конце концов. И ещё из бюджета", - прокомментировал Ибраев.

Причина возникновения нынешнего дефицита

Причиной дефицита в нынешнее время, по мнению Ибраева, является не развал энергосистемы, а рост потребления. Как поясняет он, тогда потребление было 14 млрд кВт.ч, а сейчас объём потребления достиг 20 млрд кВт.ч. Причина - рост числа производственных предприятий, подключение новых социальных и инфраструктурных объектов. Ещё одна причина - уменьшение объёма воды, что является экологическим фактором.

"Однако, несмотря на это, государство не сидит сложа руки. В настоящее время строится Камбарата-1 ГЭС (1860 МВт)", - считает он.

Введена в эксплуатацию ГЭС "Бала-Саруу" (25 МВт).

Строятся ГЭС "Куланак" (100 МВт) и "Орто-Токой" (21 МВт). В Кара-Кече начато строительство ТЭЦ мощностью 1200 МВт.

По ГЭС "Казарман" (912 МВт) подписано соглашение,

по ГЭС "Көкөмёрен" (1305 МВт) привлечены инвесторы. Кроме того, активно строится около 100 малых и средних ГЭС. Наряду с водными ресурсами строятся и ветровые, и солнечные станции - скоро будут введены в эксплуатацию.

"При Атамбаеве не была построена ни одна новая ГЭС. Напротив, отрасль погрязла в долгах, проекты реализовывались вдвое дороже и по коррупционным схемам. Это - официально доказанный факт. Заявления Атамбаева о том, что "мы остановили импорт, реконструировали ГЭС" - чистая ложь. Если он захочет поспорить со мной, я докажу. Разве я выше не сказал - их краткосрочные двухзимние "успехи" были связаны с природными условиями", - заключил министр энергетики.


