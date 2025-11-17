Погода
"Kyrgyz EXPO 2025" показала достижения труда и таланта нашего народа

- Нина Ничипорова
В Бишкеке прошла крупнейшая международной выставка "Kyrgyz EXPO 2025". Можно, наверное, даже сказать, не имеющая пока аналогов на кыргызском рынке.

В этом году мероприятие объединило 150 компаний и свыше 1000 представителей бизнеса из Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Китая, Турции, Германии, Венгрии, Ирана, Италии, Монголии и других стран. Такого масштаба, как рассказал в интервью vb.kg вице-президент Торгово-промышленной палаты нашей страны Авазбек Керимбаев, ранее не демонстрировала ни одна выставка в Кыргызстане.

Во время осмотра экспозиции, разместившейся на огромной территории нового здания малой спортивной арены имени Долона Омурзакова, испытываешь гордость за страну, за деятельных соотечественников: нам и впрямь есть чем гордиться, что предложить и показать всему миру, как говорится, товар лицом. Ведь все, что здесь представлено, изготовлено под брендом "Сделано в Кыргызстане". Поистине выставка "Kyrgyz EXPO 25" вышла на качественно новый уровень и стала знаковым событием года, предоставив бизнес-платформу для взаимодействия представителей смежных отраслей промышленности из разных стран.

- Торгово-промышленная палата ежегодно проводит ЭКСПО-выставки. Но в отличие от предыдущих нынешняя отличается по масштабам - и по площади, и количеству участников и посетителей. С каждым годом растет интерес к ней и иностранных инвесторов. Мы стараемся показать им производственный и экспортный потенциал страны, чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа. А также познакомить наших предпринимателей с зарубежными партнерами, - сказал вице-президент ТПП Авазбек Керимбаев, показывая экспозицию выставки.

По его словам, на ней представлена продукция производителей из Баткенской, Ошской, Нарынской и других областей. В наших регионах, как он отметил, очень большой экономический потенциал.

- На ЭКСПО были представлены крупнейшие и совершенно новые игроки рынка из разных секторов - строительство и логистика, передовые разработки в сфере IT и сервиса, тяжелая промышленность, банковский сектор, пищевая и легкая промышленность, туризм, энергетика, сельское хозяйство и других. В этом году к нам приехало больше и представителей зарубежных компаний, что говорит о растущем международном интересе к нашей стране. Из Республики Корея, например, прибыли специалисты компании, которая внедряет такие уникальные проекты, как "умные" дороги и светофоры. Очень актуальные для нашей страны проекты. Я бы даже сказал, что на выставке встречаются не только предприниматели, а представители "умных" компаний. И наша задача, как организаторов, в первую очередь - создать компаниям условия и возможности для заключения максимально большого количества деловых договоренностей, - добавил Авазбек Керимбаев.

Кстати, предусматривает ли нынешняя "Kyrgyz EXPO 2025" подписание контрактов между компаниями и производителями о сотрудничестве? И работают ли соглашения, подписанные во время предыдущих выставок ЭКСПО?

- Разумеется. Пока мы с вами разговариваем, идут дискуссии по разным темам. Только что выступили представители инвестфондов, фондов развития, которые созданы в нашей стране. Они рассказали предпринимателям, как можно воспользоваться их услугами, как можно получить не кредиты, а именно инвестиции. Основная задача действующих у нас фондов развития – это инвестирование, то есть поддержка кыргызских предпринимателей.

Во время выставки планируется подписание соглашение между нашей Торгово-промышленной палатой и университетом Цинхуа в Пекине об открытии учебного центра на базе ТПП. Китайские инвесторы помогут нам готовить специалистов рабочих профессий высокой квалификации, которые сегодня востребованы в экономике.

Что касается ранее подписанных соглашений, то они не остались на бумаге, а успешно действуют. Например, китайские инвесторы ведут активное строительство в нашей столице. Они начали вкладывать инвестиции в нашу экономику.

Выставка, по мнению самих предпринимателей, прошла на высоком уровне, и все их ожидания практически полностью реализованы.


