В Кыргызстане появился первый элитный комиссар по велоспорту

В Кыргызстане назначен первый элитный национальный комиссар по велоспорту на шоссе, сертифицированный Международным союзом велосипедистов (UCI). Новый статус получил представитель страны Евгений Руссо, сообщает Федерация велоспорта КР.

С 10 по 13 ноября в Малайзии прошёл курс для элитных национальных комиссаров, по итогам которого Руссо успешно сдал экзамены и получил международную лицензию UCI.

Комиссары в велоспорте отвечают за соблюдение правил, безопасность гонок и правильную организацию соревнований. Все элитные национальные и международные комиссары получают официальные лицензии UCI, тогда как обычные национальные специалисты сертифицируются федерацией.

В организации подчеркнули, что появление комиссара такого уровня значительно усиливает кадровый потенциал Кыргызстана и открывает возможности для проведения турниров по международным стандартам.

Иерархия комиссаров UCI:

  1. Национальный комиссар
  2. Элитный национальный комиссар
  3. Международный комиссар категории 3
  4. Международный комиссар категории 2
  5. Международный комиссар категории 1
  6. Комиссар UCI (Road Elite Panel).

Федерация также напомнила, что стать комиссаром могут граждане в возрасте от 25 до 70 лет - обучение доступно, а дальнейшее развитие позволяет работать на национальных и международных стартах.


