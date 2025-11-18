Погода
Паралимпийская чемпионка Пейдж Греко скончалась в 28 лет

Австралийская паравелогонщица Пейдж Греко умерла в возрасте 28 лет после "внезапного медицинского эпизода".

Греко завоевала золото на Паралимпийских играх 2020 года в Токио в гонке преследования на 3000 метров (C1–3), а также две бронзовые медали в раздельных гонках. Она также выигрывала медали на чемпионатах мира и этапах Кубка мира. В августе 2025 года Пейдж получила бронзу на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в Бельгии.

"Пейдж значила для нас всё. Её доброта, преданность и тепло наполняли нашу семью каждый день", - заявила её мать Натали Греко.

Генеральный директор Paralympics Australia Кэмерон Мюррей отметил: "Пейдж была выдающимся спортсменом и замечательным человеком. Её достижения на международной арене были исключительными, но ещё важнее - её доброта и вдохновение для всех вокруг".

Пейдж начинала карьеру в лёгкой атлетике, позже перешла в велоспорт. Несмотря на церебральный паралич, она стала одной из ведущих паравелогонщиц мира, оставив яркое наследие в австралийском параспортe.


