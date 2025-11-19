Погода
$ 87.32 - 87.64
€ 101.02 - 102.02

В Балыкчы планируется строительство солнечной электростанции

189  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Национального агентства инвестиций при Президенте КР Равшанбек Сабиров провёл встречу с делегацией из Нидерландов, Турции и США, представившей два крупных инвестиционных проекта в сфере зелёной энергетики и агротехнологий. Делегацию возглавил президент Общественного фонда "Кыргызский фонд зелёной инфраструктуры" Южел Акдениз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иностранные партнёры презентовали проект строительства солнечной электростанции в Балыкчы, нацеленный на увеличение доли возобновляемой энергии в энергосистеме страны. Второй проект - создание высокотехнологичной фабрики-теплицы компании Van der Hoeven - предполагает внедрение современных агротехнологий и развитие экспортного потенциала Кыргызской Республики.

Во время обсуждения стороны рассмотрели технические и экономические параметры проектов, возможные форматы государственно-частного партнёрства, вопросы инфраструктуры и дальнейшие шаги по подготовке необходимой документации.

Равшанбек Сабиров выразил заинтересованность представленными инициативами и подтвердил готовность Национального агентства инвестиций оказывать всестороннее содействие их продвижению и реализации.

В НАИ отметили, что данные проекты рассматриваются как значимый вклад в устойчивое развитие страны, привлечение инноваций и укрепление международного экономического сотрудничества.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452694
Теги:
инвестиции, строительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  