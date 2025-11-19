В Балыкчы планируется строительство солнечной электростанции

Директор Национального агентства инвестиций при Президенте КР Равшанбек Сабиров провёл встречу с делегацией из Нидерландов, Турции и США, представившей два крупных инвестиционных проекта в сфере зелёной энергетики и агротехнологий. Делегацию возглавил президент Общественного фонда "Кыргызский фонд зелёной инфраструктуры" Южел Акдениз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иностранные партнёры презентовали проект строительства солнечной электростанции в Балыкчы, нацеленный на увеличение доли возобновляемой энергии в энергосистеме страны. Второй проект - создание высокотехнологичной фабрики-теплицы компании Van der Hoeven - предполагает внедрение современных агротехнологий и развитие экспортного потенциала Кыргызской Республики.

Во время обсуждения стороны рассмотрели технические и экономические параметры проектов, возможные форматы государственно-частного партнёрства, вопросы инфраструктуры и дальнейшие шаги по подготовке необходимой документации.

Равшанбек Сабиров выразил заинтересованность представленными инициативами и подтвердил готовность Национального агентства инвестиций оказывать всестороннее содействие их продвижению и реализации.

В НАИ отметили, что данные проекты рассматриваются как значимый вклад в устойчивое развитие страны, привлечение инноваций и укрепление международного экономического сотрудничества.