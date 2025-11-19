Атамбаевский чимкирик гадит Бабанову

Экс-президент Кыргызстана, обозвавший когда-то парламент "сопливым" (а депутатов, соответственно, чимкириками), сам ведёт себя не как подобает уважающему себя убелённому сединами политику. Попутно втягивая в "сопливые" игры собственных наследников и нарываясь на уголовную статью.

Один из сбежавших из Кыргызстана президентов упорно продолжает считать себя частью кыргызской политической системы. На ровном месте наделил себя правом громко комментировать происходящие на бывшей родине события и раздавать советы людям, которые изо всех сил тянут страну из того болота, где она по вине таких, как Атамбаев, и оказалась.

"Терминатор" Алмазбек Шаршенович, утопив республику в криминале и повальной коррупции, перешагнув и через свои политические убеждения, и через верных соратников, сейчас сидит где-то в солнечной Испании, сучит ножками и злорадно потирает ручки. Анализирует действия и выступления Садыра Жапарова и строчит на них обличительные пасквили. Все вы там, дескать, никуда не годные. Один лишь я молодец. Я вам и то, и это, и страну оставил вполне благополучной и жизнеспособной, а вы, дескать, просто руководить не умеете. И система энергоснабжения ваша, дескать, - фуфло, и выборы у вас ненастоящие, и весь Кыргызстан, дескать, без меня не выживет, так что зовите обратно.

Особенно впечатляет атамбаевское заявление про "честные выборы". С намёком на то, что при нём, Атамбаеве, выборы проходили честно, чисто и прозрачно. А нынешняя власть, дескать, в смысле выборов – ай-ай-ай.

Народ, возможно, и подзабыл уже высказывания Алмазбека Шаршеновича в бытность его главой государства – о том, что кыргызские люди привыкли к подкупам, и в этом их можно понять и не надо осуждать. Народ, возможно, забыл и про депутатские выборы уже без Атамбаева, когда его верные последователи и адепты действовали в соответствии с запущенным им же механизмом: подкуп избирателей, вброс бюллетеней, возможность повторного голосования, административный ресурс…

Но забыли не все и не всё.

В 2017 году тогдашний президент КР Алмазбек Атамбаев фактически закопал человека, претендовавшего на очередных выборах на президентский пост. У Омурбека Бабанова были тогда все шансы сменить собиравшегося в отставку Атамбаева. Он был фаворитом и лидером гонки… Как вдруг случился неожиданный, непонятный и необъяснимый кульбит. Лидировавший Бабанов оказался в опале, а на политический олимп взлетел Сооронбай Жээнбеков. Который, может, и неплохой мужик, но, прямо скажем – не орёл.

Как "не орёл" смог взлететь? Загадка.

Отвечая Атамбаеву на очередное обличительное послание в адрес нынешней власти, Омурбек Токтогулович освежил память – и свою, и атамбаевскую. Напомнил, что в 2017 году в борьбе за президентское кресло были использованы весь административный ресурс и все меры против конкурентов: "Государственные ресурсы поддерживали одну сторону, врачей и учителей заставляли вмешиваться в политику, людей запугивали, были случаи, когда агитаторов увозили в горы и избивали. Никто не станет отрицать, что тогда были украдены голоса и надежды 500 тысяч кыргызстанцев"…

К чести Бабанова, тогда он не стал возмущаться по поводу своего неожиданного проигрыша явно недостойному и слабейшему сопернику. Не сделал ни одного громкого заявления, не выдвинул никаких обвинений и не предъявил никому никаких претензий. Уехал из страны и на долгое время пропал из поля зрения. А в 2020 году, когда на революционной волне Атамбаев вышел из тюрьмы и начал снова размахивать своими политическими амбициями, Бабанов, не помня зла, поддержал его и даже с ним побратался.

Не потому, что он, Бабанов, - слабый политик. А исключительно потому, что он, в отличие от Алмазбека Шаршеновича, - настоящий патриот Кыргызстана, чьи взгляды совпадают с политикой нынешней власти, направленной на единство и неделимость Кыргызской Республики. На стабильность и поступательное развитие.

Жизненное кредо политика Атамбаева – "разделяй и властвуй". Шум, буза, провокации, способствующие расколу общества, – вот в этом во всём он чувствует себя как рыба в воде и в своей тарелке. И даже сейчас, находясь далеко за пределами страны, он продолжает мутить воду и плести политические интриги. Народ и Родина для него – пустой звук. Главное – любыми путями вернуть потерянную власть.

"Сейчас я вижу, что в стране устанавливается стабильность, - пишет ему Бабанов, - создаётся порядок без криминала и хаоса. Поэтому наша сегодняшняя задача – сохранить устойчивость и способствовать развитию страны. Судьба государства важнее личных обид и амбиций. Сегодня стране нужны не политические скандалы, а мир и единство".

Атамбаев снова не сдержался и необдуманно ответил оппоненту устами своего сына Кадыра. И этим окончательно закопал и себя, и членов своей семьи.

"Толгонай Сманалиева, пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова, - пишет Бабанову Кадыр Алмазбекович Атамбаев, выставляя себя полнейшим чимкириком, не понимающим, что серьёзно подставляет и себя, и отца, - не раз заявляла, что мой отец в душе поддерживал Вас перед выборами, вынуждал Жээнбекова уйти с поста премьер-министра и постоянно говорил о демократичности выборов. Если бы Вы просили благословения у народа, то отец не стал бы так активно поддерживать Жээнбекова"…

Вот это да! Чистосердечное признание экс-президента Алмазбека Атамбаева в фальсификации результатов выборов главы государства 2017 года! Сделанное пусть неразумным Кадыром, однако вполне годное для того, чтобы в виде официального заявления лечь на стол председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева. Чтобы к уже доказанным обвинениям в отношении кадыровского отца добавилось не менее серьёзное грубейшее нарушение закона о выборах.

Очень хотелось Кадыру нагадить Омурбеку Бабанову, "обидевшему" его отца-изгнанника… А нагадил-то, получается, отцу. Одно слово – чимкирик.