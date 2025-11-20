Погода
В Бишкеке отметили День Конвенции ООН о правах ребенка

- Светлана Лаптева
В Ресурсном центре "Эне үйү" ("Дом мамы") прошло мероприятие, посвященное Дню Конвенции ООН о правах ребенка.

Темой встречи стало утверждение: "Счастье ребенка - в материнской любви и семейной заботе".

В своем выступлении директор РЦ "Эне үйү" Назгуль Турдубекова подчеркнула, что модель "Дома мамы" признана флагманской моделью ООН. Этот формат доказал свою эффективность в предотвращении разлучения матерей с детьми и снижении числа случаев помещения детей в детские дома.

Омбудсмен Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева отметила, что право ребенка жить и воспитываться в семье - основа реализации всех остальных прав:

"Наша задача сделать так, чтобы ни один ребенок в Кыргызстане не был разлучен с мамой и папой без крайней необходимости".

Постоянный Координатор ООН в КР Антье Граве подчеркнула важность работы центра:

"Эне үйү" воплощает один из ключевых принципов Конвенции ООН о правах ребенка - предоставление комплексной поддержки матерям и детям в уязвимой ситуации, обеспечивая сохранение ребенка в семье".

Сильвия Хилл - координатор программы по защите детей Юнисеф в КР отметила, что 550 соцработников и РЦ "Эне үйү" являются важными услугами по поддержке и защите детей и семей.

Глава ООН женщины в КР Саед Садык отметил : "защищая маму мы сохраняем семью".

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, НКО и СМИ.

Гости ознакомились с деятельностью Центра "Эне үйү", обсудили право ребенка жить в семье, традиции кыргызского народа в поддержке матери и ребенка, а также важность межведомственного взаимодействия для сохранения семей.

Участники единодушно отметили, что семейная среда и родительская любовь - фундамент благополучия ребенка.

Организаторы мероприятия: РЦ "Эне Үйү" (филиал "Дома мамы" - MHIF),ОФ "Лига защитников прав ребенка".


Теги:
Кыргызстан, права детей
