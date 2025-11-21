В Кыргызстане создан Деловой совет по вопросам детей

Вчера, 20 ноября, Бишкеке отметили Всемирный день ребенка, провозглашенный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1954 году. 20 ноября отмечается как день мирового братства и взаимопонимания детей, защиты прав детей и развития среды, дружественной по отношению к детям во всем мире, путем диалога и активных действий.

На мероприятии, организованном представительством ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в Кыргызстане, объявлено, что в Кыргызстане впервые создан Деловой консультативный совет по вопросам детей (BACC - Business Advisory Council for Children). Это новая национальная платформа ЮНИСЕФ объединяет лидеров бизнеса, экспертные организации и многосекторальные структуры для продвижения прав детей и укрепления их благополучия.

Международный деловой совет и ряд компаний - членов организации вошли в его первый состав, что подчёркивает растущую роль частного сектора в этой повестке.

"Участие МДС в Совете по вопросам детей - это признание общественной ответственности бизнеса и его потенциала формировать долгосрочные решения, отвечающие интересам детей и семей в Кыргызстане, а также вносить вклад в выполнение Целей устойчивого развития ООН", - сообщил исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

Поддержка инициатив ЮНИСЕФ важна не только для детей Кыргызстана. ЮНИСЕФ является глобальным лидером в сфере защиты прав детей, и вовлечение бизнеса позволяет усиливать результаты программ по всему миру - от образования и здравоохранения до защиты детей в условиях кризисов.

"Бизнес формирует мир, в котором растут дети - от работы их родителей до продуктов, которые они используют, и информации, которую они видят. ЮНИСЕФ в Кыргызстане гордится партнёрством с ведущими компаниями страны в продвижении прав детей и создании новых возможностей для их развития. Я рад, что так много компаний готовы сделать решительный шаг к построению более безопасной, справедливой и благоприятной среды для каждого ребёнка", - сказал представитель ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике Самман Тапа.

Бизнес Кыргызстана понимает, что инвестиции в детей - это инвестиции в человеческий капитал, экономическую устойчивость и будущую конкурентоспособность страны. Компании могут уже сейчас предпринимать конкретные шаги: улучшать условия для сотрудников с детьми, поддерживать образовательные и цифровые инициативы, участвовать в наставничестве и профессиональной ориентации подростков, а также содействовать созданию безопасной среды для детей.

"Создание такого Совета - отличная возможность объединить усилия всех ключевых партнёров. Бизнес, государство и международные организации теперь имеют единую рабочую площадку для совместных действий ради каждого ребёнка в Кыргызстане", - выразил мнение бизнеса глава МДС.

Деловой консультативный совет по защите детей будет служить площадкой для обмена знаниями и передовым опытом, способствуя повышению осведомленности в частном секторе о правах детей в целях содействия их защите. Это поможет лучше понять, как деятельность предприятий влияет на детей, и будет поощрять компании к принятию мер по продвижению и защите прав детей.