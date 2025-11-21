Гимнастки Кыргызстана - финалистки турнира New Look Cup 2025 в Тбилиси

В Тбилиси состоялся международный турнир по художественной гимнастике New Look Cup 2025, прошедший под эгидой FIG. Кыргызстан на соревнованиях представляли 16-летняя Элима Абдималикова, 14-летняя Милана Копылова и судья международной категории Наталья Рентель.

В соревнованиях участвовали спортсменки из 14 стран, и обе кыргызстанки стали финалистками турнира.

Элима Абдималикова вышла в финалы во всех своих дисциплинах - обруче, мяче, булавами и ленте. В упражнении с обручем она завоевала третье место, уступив только представительницам России и Австрии.

Милана Копылова также показала высокий результат: она прошла в финалы с обручем и мячом, где заняла пятое и шестое места соответственно.

Кыргызстан в составе судейского корпуса представляла Наталья Рентель, работавшая на турнире как судья международной категории.

Успешное выступление молодых гимнасток стало значимым результатом для Кыргызстана на международной арене.