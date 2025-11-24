Погода
Атамбаеву напомнили, что величие в не обидах, а в пользе стране

180  0
- Бакыт Басарбек
Политолог Бакыт Бакетаев считает, что сегодня стране важно перейти от эмоций и личных обид к профессиональному политическому диалогу. Он представил развернутую позицию о том, как должна меняться культура критики и роль экс-президентов в общественной жизни.

О зрелости политической культуры

В политике, отмечает эксперт, главное не количество лет, проведенных у власти, а способность помогать подниматься другим. Он подчеркивает, что долгие годы избегал резких высказываний в адрес Алмазбека Атамбаева, но нынешняя ситуация требует честного разговора.

О природе споров

Развитие возможно только через столкновение идей. Бакетаев напоминает о принципах Гегеля и мудрости античных философов, что спор должен оставаться спором взглядов, а не превращаться в обмен личными обидами. Когда спорщики переходят на личности, разрушается пространство для политического роста.

О роли экс-президента в современной политике

Атамбаеву он отдает должное: опыт, политический талант, долгие годы влияния. Однако в последние годы критика бывшего президента, по его мнению, все меньше напоминает аналитический разбор и все больше - проявление личной горечи. Такая тональность не помогает стране и отвлекает от реальных вопросов.

О достижениях нынешней власти

Эксперт подчеркивает: нельзя игнорировать позитивные тенденции. Кыргызстан сегодня входит в пятерку стран мира по темпам экономического роста и занимает первое место в Центральной Азии по развитию туризма. Эти факты существуют вне политических симпатий и требуют профессионального обсуждения, а не эмоциональных реакций.

Грань между критикой и критиканством

Современный читатель не тот, что двадцать лет назад. Информации много, проверять просто. Люди хорошо отличают конструктив от манипуляций. Настоящая критика помогает исправлять ошибки, в то время как критиканство - это лишь попытка вернуть утраченное влияние.

О новой политической культуре

Автор подчеркивает, что обращается к Атамбаеву не как к оппоненту, а как к человеку, который на протяжении десятилетий поддерживал его политические позиции. Но сегодня стране нужна иная культура общения между действующими и бывшими государственными деятелями. Важно учиться сотрудничать после власти, а не продолжать старые конфликты.

О международном образе Кыргызстана

Для мира показатель зрелости государства - не только выборы и сменяемость власти, но и то, как лидеры ведут себя после завершения полномочий. Умение сотрудничать, сохранять достоинство и поддерживать работу институтов - важная часть политической репутации страны.

"Страна важнее эмоций"

Завершая свою позицию, Бакетаев приводит слова Марка Аврелия: "Самое великое - быть полезным". Сегодня такой полезностью он считает отказ от эмоционального критиканства в пользу профессиональной, содержательной критики. По его мнению, это и будет настоящим проявлением зрелости, которого заслуживает кыргызстанское общество.


Теги:
Алмазбек Атамбаев, Бакыт Бакетаев
