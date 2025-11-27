Феликс Кулов выступил в поддержку использования атомных электростанций в КР

Бывший премьер-министр Феликс Кулов поделился своим мнением о перспективах развития энергетики страны, откликнувшись на недавний пост Омурбека Текебаева о целесообразности строительства в Кыргызстане небольших атомных электростанций. По словам Кулова, он внимательно изучил доступную информацию и пришел к четкому выводу: современные модульные АЭС могут стать тем решением, к которому республика давно должна была прийти.

Кулов отмечает, что ключевым аргументом в пользу атомной энергетики стала технологическая революция последних лет. Появились модульные реакторы нового поколения, которые принципиально отличаются от прежних станций. Они рассчитаны на работу в сейсмически активных зонах, оснащены пассивными системами безопасности, автоматически останавливающими реактор в случае неисправности, и признаны Европейским союзом как экологически чистый источник энергии.

"Их безопасность подтверждена международными лицензиями и реальной эксплуатацией. Вот ключевые преимущества:

- высокая сейсмостойкость- спроектированы с учетом сейсмических рисков;

-пассивные системы безопасности-останавливаются сами в аварийной ситуации без вмешательства человека;

-экологичность- признаны Европейским союзом как "зеленая" энергия.

Наша энергосистема сегодня достаточно уязвима. Зависимость от гидроэнергетики делает нас беззащитными перед засухами и маловодьем, что мы сейчас уже можем видеть на примере Токтогульского водохранилища. А строительство новой угольной станции Кара-Кече, несет определенные экологические риски (выбросы CO2, золоотвалы) и не решает всех, стоящих перед энергетическим сектором, проблем.

Атомная энергетика - это стабильная система, работающая в любую погоду, в режиме 24/7 и избавляя при этом от рисков энергодефицита.

При этом АЭС не требует производство урана на месте.

Подавляющее большинство стран использующих АЭС не добывают уран (Япония, Франция, Турция, Финляндия).

Насчет радиоактивных отходов.

Контракт при строительстве небольших АЭС примерной мощностью около 300 МВт обязательно предусматривает, что поставщик привозит готовое топливо и вывозит уже отработанное для его утилизации за пределами страны. В Кыргызстане оно не будет храниться и накапливаться.

Таким образом, предложение нашего известного политика, который находится на ответственной дипломатической службе и продолжает вести активную работу в интересах своей страны, представляется актуальным и заслуживает поддержки.

Данная технология, наряду с гидро, угольными, ветровыми и солнечными станциями позволит Кыргызстану бесперебойно получать в необходимом объеме электричество, которое является ключевым компонентом успешного развития экономики и важным условием для нормальной жизнедеятельности населения страны", - написал он.