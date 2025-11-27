Погода
$ 87.30 - 87.58
€ 100.00 - 101.00

Алексей Оверчук: Москва уважает многовекторную внешнюю политику Кыргызстана

185  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук в интервью СМИ заявил, что Россия всегда заинтересована в благосостоянии своих ближайших партнёров и союзников.

"Мы всегда относимся с уважением к политике наших партнёров и понимаем, что любая страна стремится привлекать инвестиции, создавать рабочие места, повышать уровень жизни. И мы всегда поддерживаем такие начинания. Потому что процветание наших ближайших соседей и союзников - это и наше процветание. Именно из этого мы исходим", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/452968
Теги:
инвестиции, правительство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  