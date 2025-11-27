Алексей Оверчук: Москва уважает многовекторную внешнюю политику Кыргызстана

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук в интервью СМИ заявил, что Россия всегда заинтересована в благосостоянии своих ближайших партнёров и союзников.

"Мы всегда относимся с уважением к политике наших партнёров и понимаем, что любая страна стремится привлекать инвестиции, создавать рабочие места, повышать уровень жизни. И мы всегда поддерживаем такие начинания. Потому что процветание наших ближайших соседей и союзников - это и наше процветание. Именно из этого мы исходим", - сказал он.