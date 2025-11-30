Российских гимнастов восстановили в европейских соревнованиях

Конгресс Европейской гимнастики (EG), прошедший 28–29 ноября в Праге, проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к международным турнирам организации. Решение поддержали делегаты из 27 стран - членов федерации, при общем участии представителей 48 государств.

Допуск распространяется на все дисциплины под управлением EG: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Для спортивной и художественной гимнастики открывается возможность участия в квалификационных турнирах для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В прыжках на батуте гимнасты смогут получать олимпийские лицензии через международные соревнования за пределами Европы.

Российские спортсмены были отстранены от стартов EG и Международной федерации гимнастики (FIG) в 2022 году после начала боевых действий в Украине. С января 2024 года FIG разрешила участие в турнирах в нейтральном статусе.