Российских гимнастов восстановили в европейских соревнованиях

- Самуэль Деди Ирие
Конгресс Европейской гимнастики (EG), прошедший 28–29 ноября в Праге, проголосовал за восстановление допуска российских спортсменов к международным турнирам организации. Решение поддержали делегаты из 27 стран - членов федерации, при общем участии представителей 48 государств.

Допуск распространяется на все дисциплины под управлением EG: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Для спортивной и художественной гимнастики открывается возможность участия в квалификационных турнирах для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В прыжках на батуте гимнасты смогут получать олимпийские лицензии через международные соревнования за пределами Европы.

Российские спортсмены были отстранены от стартов EG и Международной федерации гимнастики (FIG) в 2022 году после начала боевых действий в Украине. С января 2024 года FIG разрешила участие в турнирах в нейтральном статусе.


Теги:
Европа, Россия, спортивная гимнастика
