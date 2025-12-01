Международное право выживет, если все страны мира вместе будут защищать его

Об этом заявил на международной конференции "Международное право в условиях агрессии: вторжение и оборона" министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи.

В своем выступлении он отметил, что "в 80-ю годовщину основания ООН вместо укрепления приверженности международному праву мы наблюдаем масштабные и беспрецедентные нападки на его основополагающие принципы. Мир предстал перед тревожными тенденциями, серьёзными вызовами и глубинными стратегическими изменениями, а некоторые державы, выдававшие себя за архитекторов мирового порядка после Второй мировой войны, сегодня подрывают его основы. Насилие и войны, которые должны быть исключением, стали правилом в международных отношениях, а применение силы – обычным инструментом внешней политики некоторых стран.

Нынешняя ситуация является результатом концепций, продвигаемых Соединёнными Штатами и некоторыми их союзниками под названием "порядок, основанный на правилах" - порядка, который на практике подчиняется краткосрочным интересам Запада и подменяет собой "порядок, основанный на законе". Такой подход привёл к избирательному толкованию правил и их превращению в инструмент превосходства, а неоднократные предупреждения многих стран, особенно на Глобальном Юге, о возвращении к универсальности, равенству и отказу от силы были проигнорированы".

Как подчеркнул Сейед Аббас Арагчи, "сегодня даже о том же порядке, основанном на правилах, говорят меньше, и на практике стали очевидны попытки создания "международного порядка, основанного на силе". Доктрина "Мир через силу" нынешней администрации США на деле превратилась в "Гегемония через силу". Американские официальные лица открыто заявляют о своём нежелании действовать на основе обоснованных политических рамок и международного права и просто стремятся "быть победителями". Эта ситуация фактически является возвратом к "закону джунглей" и игнорированием всех правовых достижений после Второй мировой войны. Примерами этого являются расширение военных испытаний, пренебрежение международным правом и нападения на страны без законных на то оснований.

Мировой военный бюджет приближается к беспрецедентным 3 триллионам долларов, при этом ожидается, что средние военные расходы превысят 7 процентов государственных бюджетов стран в 2024 году и, вероятно, достигнут 10 процентов в следующем году. Это тенденция привело к обострению конкуренции между великими державами, разработке наступательного оружия, использованию мирных технологий в военных целях, трансграничным конфликтам и сокращению экономического и культурного сотрудничества. И что ещё важнее - дипломатия отодвинута на задний план, и это настолько очевидно, что нападение Израиля на Иран 13 июня, за два дня до шестого раунда ирано-американских переговоров, нанесло первый удар по самому столу переговоров.

Западная Азия (Ближний Восток) больше всего подверглась воздействию данной опасной тенденции. Израильский режим, который опирается на "пустой чек", выписанный ему Соединёнными Штатами и некоторыми европейскими странами, беспрецедентным образом нарушает принципы международного права, совершая военные преступления, геноцид и этнические чистки. За последние два года он нападал на семь стран, оккупировал территории Ливана и Сирии, заявляя о "перекраивании ближневосточного порядка" и создании "Великого Израиля". Следуя той же логике и под полным руководством Соединённых Штатов, этот режим в полночь 13 июня напал на иранскую землю и, помимо убийства мирных жителей, нанёс удары по мирным ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ - действия, нарушающие Устав Организации Объединенных Наций и направленные против режима нераспространения.

Америка, нанеся удары по иранским ядерным объектам в годовщину ядерной катастрофы в Хиросиме и Нагасаки, вновь продемонстрировала, что стала угрозой миру во всём мире. Исламская Республика Иран, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, воспользовалась своим правом на самооборону и остановила агрессора. Развернутая Ираном операция была проведена исключительно на основе принципов необходимости, соразмерности и проведения различия между военными и гражданскими целями, в отличие от израильского режима, который малейший повод считает достаточным для развертывания массовых убийств мирных жителей. В течение девяти дней заявление о "безоговорочной капитуляции" превратилось в "безоговорочное прекращение огня".

Иран, являясь одним из основоположников и защитников международного права, всегда осуществлял свою ядерную программу строго в соответствии со статьей 4 ДНЯО. После подписания СВПД, полное соблюдение Ираном его положений было подтверждено 15 докладами МАГАТЭ, и именно США вышли из Соглашения в одностороннем порядке. Если бы США продолжали следовать СВПД, ситуация сегодня была бы совершенно иной. Ответ Ирана на американо-израильскую агрессию полностью соответствовал неотъемлемому праву на самооборону, и Иран соблюдал принципы гуманитарного права даже в самом опасном положении.

Международное право, хотя и подвергается трусливым нападкам, всё ещё живо, но выживет только при том условии, если все страны мира коллективно будут защищать его. Мир сегодня находится на историческом перепутье: двигаться либо по курсу господства, гегемонии, силы, милитаризма и закона джунглей; либо к дискурсу, основанному на праве, включающему универсальное международное право, равенство, диалог и коллективный мир. Исламская Республика Иран чётко верит во второй путь и готова сотрудничать с Глобальным Югом и ответственными правительствами для возвращения мира к правовому порядку.

На региональном уровне, Исламская Республика Иран стремится к созданию сильного региона, основанного на взаимопонимании, братстве и мире. Нам необходим всеобъемлющий подход, основанный на использовании всех возможностей региона. Исламская Республика Иран рассматривает безопасность стран региона как свою собственную безопасность и желает, чтобы основой и осью новой атмосферы в этом регионе стало прочное взаимное доверие. Мы все должны сыграть свою позитивную роль в развитии нашего региона и разработать новую доктрину безопасности, мира, процветания и сближения".