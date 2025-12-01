Погода
ПРООН передала Минздраву Кыргызстана пять неонатальных аппаратов ИВЛ

76  0
- Назгуль Абдыразакова
Министерство здравоохранения Кыргызстана получило от Программы развития ООН (ПРООН) пять аппаратов искусственной вентиляции лёгких SV300 (Mindray, с функцией Neo) для неонатальных отделений Баткена и Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, стоимость поставки превысила 65 тысяч долларов. Оборудование предназначено для оказания жизненно важной помощи новорождённым, включая детей в критическом состоянии и с дыхательной недостаточностью.

В ходе официальной церемонии министр здравоохранения Эркин Чечейбаев выразил благодарность ПРООН за поддержку и отметил, что новые аппараты усилят систему неонатальной помощи в регионе и помогут снизить младенческую смертность. Он подчеркнул важность обеспечения доступной квалифицированной помощи детям даже в удалённых районах.

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьёва отметила, что оборудование направлено на повышение готовности медицинских учреждений Баткенской области и обеспечение своевременной помощи новорождённым. Она подчеркнула значимость стратегического партнёрства с Минздравом и продолжение совместной работы над модернизацией системы здравоохранения.

Помимо передачи аппаратов, ПРООН организует обучение медицинского персонала Баткенской области работе с новым оборудованием, что позволит обеспечить эффективное и безопасное использование аппаратов с первых дней их эксплуатации.


Теги:
Баткенская область, новорожденный, Кыргызстан, здоровье, ПРООН
